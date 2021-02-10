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Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф

10 февраля православная церковь чтит память проповедника и богослова Ефрема Сирина, а в народе в этот день когда-то праздновали День домового.

Ефрем Сирин был учителем христианской церкви, поэтом и богословом, и среди его трудов особенно важны толкования Святого Писания. Преподобного считают сверчковым защитником.

10 февраля в народе – "именины домового". Считалось, что в этот день домовой любит пошутить, и иногда эти шутки не очень хорошие, поэтому его нужно задобрить. Для него в печи на загнетке ставили миску с молоком и оставляли горшочек с кашей. Наладить с ним мир помогала и кошка.

Также по углам дома раскладывали монетки – за добрую службу домашнего духа.

10 февраля женщины и девушки старались делать уборку, чтобы домовой не сердился.

Запреты:

  • 10 февраля запрещалось скандалить и ругаться, употреблять плохие слова,

  • Убивать насекомых в доме.

  • Нельзя обижать кошек.

  • Не рекомендуется проходить мимо зеркала, не взглянув в него.

Народные приметы:

  • Ветер в этот день – к сырому лету.

  • Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.

  • Считается, что на Ефрема отменный клёв.

  • Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.

  • Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

  • Лес почернел – к оттепели.

Ранее, "Телеграф" писал, какой будет погода 10 февраля в Украине.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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