Какой праздник 10 февраля: народные приметы и запреты

10 февраля православная церковь чтит память проповедника и богослова Ефрема Сирина, а в народе в этот день когда-то праздновали День домового.

Ефрем Сирин был учителем христианской церкви, поэтом и богословом, и среди его трудов особенно важны толкования Святого Писания. Преподобного считают сверчковым защитником.

10 февраля в народе – "именины домового". Считалось, что в этот день домовой любит пошутить, и иногда эти шутки не очень хорошие, поэтому его нужно задобрить. Для него в печи на загнетке ставили миску с молоком и оставляли горшочек с кашей. Наладить с ним мир помогала и кошка.

Также по углам дома раскладывали монетки – за добрую службу домашнего духа.

10 февраля женщины и девушки старались делать уборку, чтобы домовой не сердился.

Запреты:

10 февраля запрещалось скандалить и ругаться, употреблять плохие слова,

Убивать насекомых в доме.

Нельзя обижать кошек.

Не рекомендуется проходить мимо зеркала, не взглянув в него.

Народные приметы:

Ветер в этот день – к сырому лету.

Если в этот день случилась беда или кто-то заболел, то, согласно поверью, это проказничает домовой.

Считается, что на Ефрема отменный клёв.

Накормив домового 10 февраля, вы избавитесь от многих неприятностей.

Густой воздух над лесом – к дождю и ненастью.

Лес почернел – к оттепели.

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