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В Украине назревает скандал с учебником истории, пропагандирующим "русский мир" (фото)

В Украине назревает скандал с учебником истории, пропагандирующим "русский мир" (фото)
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф

Народный депутат Наталия Липа выразила свое недовольство новым учебником истории для 8-класса. Информационная подача выполнена в стиле российской пропаганды.

"Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь. А если бы Гетманщина и Запорожье привели внутреннее устройство и экономическую модель к российскому образцу, то Россия не трогала бы украинское государство!", - пересказывает суть учебника Наталья Пипа на своей странице в facebook.

По словам нардепа, конкурсная комиссия по отбору учебников рекомендует МОН придать этим книгам гриф "Рекомендовано". Следующим шагом должно стать согласование министерством.  Это должно произойти 15 февраля.

До этого момента Наталия Пипа не может предоставить сканы самих учебников, чтобы не влиять на объективность комиссии. Поэтому она дала ссылки на рецензии со стороны историков.

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"Очень исчерпывающую, рецензию по одному из учебников дал профессор Виктор Брехуненко. Он был шокирован. Потому что основной посыл рекомендованных комиссией учебников: если бы Украина двигалась в российском направлении - и войны бы не было и вообще, жить было бы лучше. Речь идет не просто об искажении у учащихся представления об украинской истории XVI-XVIII веков, а о вложении в головы 8-классников концепции "Новороссии" и "большого русского брата", - добавляет нардеп.

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Также она отметила, что имеется заявление Ученого совета Института украинской археографии и источниковедения имени Грушевского НАН Украины, где указано, что они противоречат здравому смыслу.

Ранее, экс-министр министр образования и науки Украины Анна Новосад заявляла, что эксперимент по использованию электронных образовательных материалов в пилотных школах завершился негативно.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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История, Учебники, Наталия Пипа.
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