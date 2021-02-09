Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"
Шаг навстречу России или компромисс? О чем говорит готовность США снять санкции с "Северного потока-2"
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
США влияют на ситуацию на Донбассе: политолог указал на важный момент
"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться
"Ковидный хвост": инфекционист объяснила, какие недуги провоцирует коронавирус и как с ними бороться
Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем
Нескоромный впервые появился на видео и пригрозил разоблачением коррупционных схем

Юрист сомневается в законности закрытия каналов Медведчука и напомнил Зеленскому о его обещании

Юрист сомневается в законности закрытия каналов Медведчука и напомнил Зеленскому о его обещании
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф

"Если сегодня просматривать информационное интернет-пространство, то увидим, что тема "закрытия телеканалов Медведчука" стала топовой в Украине. Реакции людей на это событие диаметрально противоположные. А правда, по моему мнению, мнению юриста - должно быть соблюдение закона, несмотря ни на что. А с этим в нашей стране, с момента объявления независимости, проблема. В Украине уже на протяжении почти 30 лет действует принцип политической целесообразности", - так охарактеризовал сложившуюся ситуацию с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK Алексей Фазекош, глава Союза адвокатов Закарпатской области, кандидат юридических наук.

Правозащитник отмечает, что каждый Президент Украины, независимо от политических взглядов, старается подстроить Конституцию под себя, что вгоняет страну в положение правовой неопределенности. Хаотичные и непрогнозируемые действия нынешнего Президента Украины, убежден ученый, светят стране возрождением диктаторства.

"Это же так удобно: не надо слушать оппозицию, другое мнение, а можно делать то, что хочу, и мне за это ничего не будет", - подчеркнул аналитик.

Фазенкош акцентирует внимание на том, что сегодня в государстве продолжает править правовой нигилизм, в угоду политической целесообразности.

"С моей точки зрения, как юриста, закрытие трех телеканалов - это грубое нарушение Конституции Украины (ст. 34): "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом - по своему выбору. Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия". Закон, который ограничивает эти права, - это Закон Украины "О санкциях", в котором четко прописано (ст. 1, п. 2): "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность". Как видим, что в данной статье закона четко прописано против кого должны быть применены санкции", - разъяснил правозащитник.

Эксперт аргументировал факт, что "телеканалы Медведчука" не подпадают под действие данной статьи.

"Тогда почему против них ввели санкции? Я убежден, что правовых оснований для этого нет, и в суде владельцы телеканалов отстоят свое право на предпринимательскую и журналистскую деятельность, как юридический субъект Украины, который не нарушал украинского законодательства", - идет речь в публикации.

Фазенкош также обратил внимание на политические мотивы закрытия телеканалов, которые использовала власть:

"1. Телеканалы закрыли, потому что они являются антиукраинскими, потому что поддерживают агрессию России против Украины. Но, ни в решении СНБО, ни в Указе Президента не приведено ни одного доказательства в подтверждение данного тезиса. Как телезритель, я тоже ни разу не увидел и не услышал, чтобы модераторы и гости данных телеканалов выражали пророссийские мысли. Были разные взгляды на решение конфликта с Россией, но ни слова о поддержке агрессии России.

2. Телеканалы финансируются Россией. Ни одного доказательства. Какие туманные утверждения, что такая информация есть, но она засекречена.

3. На телеканале выступают только сторонники России, пророссийски настроенные политики. А это уже совсем смешной тезис. Вспомним как активно перед выборами "112" и NewsOne агитировали за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На данных телеканалах выступали деятели почти всех политических сил Украины. Зрители, без цензуры, имели возможность оценить идеологию и политические взгляды представителей украинской элиты. На данных каналах выражали свою политическую точку зрения Савик Шустер, Михаил Саакашвили, и многие другие".

Адвокат отметил интересный момент - когда закрыли каналы, то в информационном пространстве практически исчезли темы о тарифах, о тотальной "кассации" малого бизнеса.

По мнению Фазенкоша, Владимир Зеленский начинает сердиться, а точнее - терять уверенность в своих действиях. Кандидат юридических наук напомнил, как в начале своей президентской карьеры Владимир Александрович заверил, что никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 132

Все по теме:

Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Алексей Фазекош.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
02 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
03 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
04 Эффект "ковидной руки": медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna
05 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
Пытались прорваться через линию разграничения: военным на Донбассе пришлось открывать огонь по легковушке
&quot;Какие кролики?&quot; В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от &quot;Спутника&quot;
"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Новый сайт &quot;президента&quot; Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь