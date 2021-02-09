Юрист сомневается в законности закрытия каналов Медведчука и напомнил Зеленскому о его обещании

"Если сегодня просматривать информационное интернет-пространство, то увидим, что тема "закрытия телеканалов Медведчука" стала топовой в Украине. Реакции людей на это событие диаметрально противоположные. А правда, по моему мнению, мнению юриста - должно быть соблюдение закона, несмотря ни на что. А с этим в нашей стране, с момента объявления независимости, проблема. В Украине уже на протяжении почти 30 лет действует принцип политической целесообразности", - так охарактеризовал сложившуюся ситуацию с телеканалами "112 Украина", NewsOne и ZIK Алексей Фазекош, глава Союза адвокатов Закарпатской области, кандидат юридических наук.

Правозащитник отмечает, что каждый Президент Украины, независимо от политических взглядов, старается подстроить Конституцию под себя, что вгоняет страну в положение правовой неопределенности. Хаотичные и непрогнозируемые действия нынешнего Президента Украины, убежден ученый, светят стране возрождением диктаторства.

"Это же так удобно: не надо слушать оппозицию, другое мнение, а можно делать то, что хочу, и мне за это ничего не будет", - подчеркнул аналитик.

Фазенкош акцентирует внимание на том, что сегодня в государстве продолжает править правовой нигилизм, в угоду политической целесообразности.

"С моей точки зрения, как юриста, закрытие трех телеканалов - это грубое нарушение Конституции Украины (ст. 34): "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений. Каждый имеет право свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, письменно либо иным способом - по своему выбору. Осуществление этих прав может быть ограничено законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия". Закон, который ограничивает эти права, - это Закон Украины "О санкциях", в котором четко прописано (ст. 1, п. 2): "Санкции могут применяться со стороны Украины в отношении иностранного государства, иностранного юридического лица, юридического лица, находится под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцев, лиц без гражданства, а также субъектов, осуществляющих террористическую деятельность". Как видим, что в данной статье закона четко прописано против кого должны быть применены санкции", - разъяснил правозащитник.

Эксперт аргументировал факт, что "телеканалы Медведчука" не подпадают под действие данной статьи.

"Тогда почему против них ввели санкции? Я убежден, что правовых оснований для этого нет, и в суде владельцы телеканалов отстоят свое право на предпринимательскую и журналистскую деятельность, как юридический субъект Украины, который не нарушал украинского законодательства", - идет речь в публикации.

Фазенкош также обратил внимание на политические мотивы закрытия телеканалов, которые использовала власть:

"1. Телеканалы закрыли, потому что они являются антиукраинскими, потому что поддерживают агрессию России против Украины. Но, ни в решении СНБО, ни в Указе Президента не приведено ни одного доказательства в подтверждение данного тезиса. Как телезритель, я тоже ни разу не увидел и не услышал, чтобы модераторы и гости данных телеканалов выражали пророссийские мысли. Были разные взгляды на решение конфликта с Россией, но ни слова о поддержке агрессии России.

2. Телеканалы финансируются Россией. Ни одного доказательства. Какие туманные утверждения, что такая информация есть, но она засекречена.

3. На телеканале выступают только сторонники России, пророссийски настроенные политики. А это уже совсем смешной тезис. Вспомним как активно перед выборами "112" и NewsOne агитировали за кандидата в президенты Владимира Зеленского. На данных телеканалах выступали деятели почти всех политических сил Украины. Зрители, без цензуры, имели возможность оценить идеологию и политические взгляды представителей украинской элиты. На данных каналах выражали свою политическую точку зрения Савик Шустер, Михаил Саакашвили, и многие другие".

Адвокат отметил интересный момент - когда закрыли каналы, то в информационном пространстве практически исчезли темы о тарифах, о тотальной "кассации" малого бизнеса.

По мнению Фазенкоша, Владимир Зеленский начинает сердиться, а точнее - терять уверенность в своих действиях. Кандидат юридических наук напомнил, как в начале своей президентской карьеры Владимир Александрович заверил, что никогда в своей жизни не будет закрывать никакие каналы.