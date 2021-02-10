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И снег и дождь: синоптик озвучила прогноз погоды на 10 февраля в Украине

И снег и дождь: синоптик озвучила прогноз погоды на 10 февраля в Украине
10:00 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украину 10 февраля снова принесло циклон. Поэтому погода в разных областях отличается. Осадки в виде снега и дождя накрыли практически всю страну.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В свою очередь западная часть Украины получила передышку от циклона. Температура воздуха на западе будет на уровне -2 +2 градусов, при этом на севере будет холоднее из-за циклона -5 -7 градусов.

спутник фото

В то же время 10 февраля в Киеве ожидаются снегопады, но долго они не продлятся. Температура воздуха будет на уровне -3 -5 градусов днем, и -7 -9 ночью.

радар фото

В остальных областях температура воздуха ожидается выше нуля, на юге будет +8 +10 градусов, на востоке и в центре +2 +4 градуса.

карта погода украина

11 февраля в Украину принесет очередной циклон с Балкан.

погода

С воскресенья, похоже, циклоны угомонятся, но усилятся существенно морозы.

Стоит напомнить, что ранее синоптик озвучил прогноз погоды на 10 февраля в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Снег, Дождь, Наталья Диденко.
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