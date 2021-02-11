Скачать
Четверг, 11.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Витренко идет на третий круг: кто и почему так сильно старается сделать его вице-премьером
Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове
Итоги 10 февраля: решение суда по искам в деле блокировки каналов Медведчука и гибель подростка в Харькове
Одноклубник Зинченко забил гол, делая прострел (видео)
Одноклубник Зинченко забил гол, делая прострел (видео)

Непогода не отступает: в Украине ожидается мокрый снег и гололед (карта)

Непогода не отступает: в Украине ожидается мокрый снег и гололед (карта)
01:04 Сегодня Телеграф Фото: facebook

В Украине 11 февраля ожидаются сложный погодные условия. 

В западных и в северных областях значительные осадки, в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег, а ночью в северных и центральных областях местами значительный снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м/с.

Температура ночью -3...-8° мороза, в северной части местами -8...-10° мороза, в южной части днем до +10° тепла.

Прогноз погоды на 11 февраля

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

В центральных областях днем +2...+4° тепла, ночью до -4°  мороза. В Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0...+6° тепла.

В Киеве 11 февраля ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -8...-10 °, днем -2...-4 ° мороза.

Прогноз погоды в Киеве на 11 февраля

Прогноз погоды в Киеве на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптики Натальи Диденко, в Украину идет очередной циклон с Балкан, который принесет сильные осадки в виде мокрого снега. И лишь в начале следующей недели активная фаза осадков прекратится, будет солнечно, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

Как сообщалось, на Киев обрушился сильный снегопад - за двое суток выпало 30 сантиметров снега. В столице образовались масштабные пробки.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 78

Все по теме:

Погода, Снег, Гололед, Прогноз погоды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Харькове назвали возможную причину смерти 15-летнего парня
02 Популярность Зеленского, закрывшего "каналы Медведчука", находится на рекордно низком уровне, – французская радиостанция
03 Ефремов признался, сколько заплатил авдвокату для подкупа свидетелей
04 Верховный суд принял решение по искам по санкциям против каналов Медведчука
05 Закрытые "телеканалы Медведчука" обвинили Зеленского в сведении счетов, - латиноамериканские СМИ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский нашел замену Разумкову: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
Зеленский нашел замену Разумкову: журналисты узнали о новых проблемах президента в Раде
В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)
В Киеве маршрутчик проучил пассажира, который отказался платить за проезд (видео)
Школы и детсады в Киеве закрывают из-за непогоды
Школы и детсады в Киеве закрывают из-за непогоды
Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты
Какой праздник 11 февраля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь