Непогода не отступает: в Украине ожидается мокрый снег и гололед (карта)

В Украине 11 февраля ожидаются сложный погодные условия.

В западных и в северных областях значительные осадки, в Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег, а ночью в северных и центральных областях местами значительный снег.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ветер будет юго-восточный с переходом на юго-востоке на юго-западный, 7-12 м/с, на юго-востоке порывы 15-18 м/с.

Температура ночью -3...-8° мороза, в северной части местами -8...-10° мороза, в южной части днем до +10° тепла.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

В центральных областях днем +2...+4° тепла, ночью до -4° мороза. В Закарпатской областях и на высокогорье Карпат 0...+6° тепла.

В Киеве 11 февраля ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура ночью -8...-10 °, днем -2...-4 ° мороза.

Прогноз погоды в Киеве на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

По прогнозам синоптики Натальи Диденко, в Украину идет очередной циклон с Балкан, который принесет сильные осадки в виде мокрого снега. И лишь в начале следующей недели активная фаза осадков прекратится, будет солнечно, но при этом с очень сильными морозами. Местами температура будет понижаться до -25 градусов и даже ниже.

Как сообщалось, на Киев обрушился сильный снегопад - за двое суток выпало 30 сантиметров снега. В столице образовались масштабные пробки.