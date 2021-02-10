Занзибар - лучшее место на Земле, если бы не россияне: журналист рассказал занимательную историю с отдыха

Журналист Петр Шуклинов, побывавший в отпуске на острове Занзибар, был шокирован соседством с российскими туристами, которых отличает тотальный упадок, который касается всего, начиная от культуры, заканчивая образованием.

Об этом он написал в Facebook.

"Туристы из России. Почти две недели я был на Занзибаре. Это лучшее место на планете. А именно - пляж Матемве. В тишине и почти без людей. Но есть одно "но" - они. Люди с Мордора, с которыми приходилось иногда делить местные питания. Мое впечатление коротко: это. Тотальный. Культурный. Образовательный. Ментальный. Упадок. Единственное, о чем я мечтал во время этих редких коротких встреч - языковой барьер. Чтобы хотя бы не понимать эти маты через слово", - написал он.

По признанию журналиста, после такого "соседства", он еще больше стал любить украинцев. Поскольку все, про что россияне "мечтали - бухать".

"Как же я вас люблю, мои дорогие, душевные, иногда безумные и не очень рациональные украинцы. В большинстве вы такие же, как чехи, поляки, немцы, словаки. В который раз в этом убедился", - рассентиментальничался Шуклинов.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинец нашел веские причины для переезда из Киева.