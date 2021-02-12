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От Арктики до Африки: синоптик обескуражила прогнозом погоды на пятницу 12 февраля

От Арктики до Африки: синоптик обескуражила прогнозом погоды на пятницу 12 февраля
01:13 Сегодня Телеграф

В пятницу, 12 февраля, температура воздуха практически на всей территории Украины начнет снижаться, идет ощутимое похолодание, но без осадков не обойдется.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

"Сначала арктический холод начнет затекать на Запад Украины - ожидается уже -12-14 градусов, на Закарпатье -5-8 градусов", - отметила она.

Кроме того, по словам синоптика, на востоке еще будет тепло, днем +2…+6 градусов. На севере и в центральных областях, а также в Одесской и Николаевской ожидается -4-10, местами до -12 градусов.

"На Полтавщине и в Днепропетровской области, на Херсонщине 0-3 градуса мороза. В Запорожской области и в Крыму +2…+6 градусов", - добавила Диденко, уточнив, где будет теплее всего.

Что касается осадков, то снег и мокрый снег ожидается там, где столбики термометра покажут ощутимый "минус", а дождь – там, где покажут "плюс".

В Киеве 12 февраля предполагается снег, днем он будет ослабевать. Температура воздуха будет варьироваться от -9…-12 градусов.

Как сообщал "Телеграф", ранее уже несколько дней подряд Украину засыпает снегом, а в некоторых областях идут дожди, на дорогах гололедица. Водителей просят не выезжать на своих авто, а в Киев запретили въезд грузовиков.

Кроме того, после морозного и снежного февраля украинцам не следует ожидать ранней весны. Так, по прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, март и апрель будут очень холодными, а настоящее тепло придет лишь в мае.

 

 

 

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Украина, Похолодание, Наталка Діденко, прогнозы погоды.
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