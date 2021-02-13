Какой праздник 13 февраля: народные приметы и запреты

В пятницу, 13 февраля, православная церковь чтит память святого Никиты Печерского, затворника.

Никита родился в Киеве. В юности был монахом Киево-Печерского монастыря, позже принял монашеский постриг и стал затворником.

По преданию, Никита подвергся искушению дьявола, который приказал ему отказаться от чтения Евангелия. После того как братья-монахи изгнали беса, Никита предался воздержанию и послушанию, а вся оставшаяся его жизнь проходила в строгом посту и молитвах.

В народе Никиту называли хранителем от огня, молний и слишком жаркого солнца. Считалось, что в свое время этот святой мог своими молитвами не только потушить пожар, но и предотвратить засуху.

Народные приметы 13 февраля

Если днем виден иней, значит ночью снега не будет.

Ясная ночь - завтра будет солнечная погода.

На солнце видны круги - будет урожайный год.

Воробьи утепляют гнезда - будет стужа.

Вороны громко кричат - примета того, что будет метель или снежная буря.

Родившимся 13 февраля дано богатое творческое воображение. Они будут любить искусство и могут стать хорошими ремесленниками. Носить им следует нефрит или аквамарин.

Что запрещено делать 13 февраля

Запрещено разводить костер, сжигать вещи и даже ставить свечи. Можете навлечь на дом беду.

Запрещено спорить и выяснять отношения с окружающими.

Нежелательно выходить на улицу без лишней нужды и оставлять дом пустым. По поверьям, жилище без хозяина 13 февраля наполнится нечистой силой.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 февраля Украину ударят лютые морозы.