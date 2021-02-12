А упражнений с водкой нет? Задание для украинских школьников озадачило взрослых

Украинские учебники для школьников начальных классов вновь поразили пользователей сети.

Как написала в Фейсбук жительница Киева Нина Мищенко, полистав учебники сына (ученик 4 класса), ей в глаза попались два любопытных момента.

Так в одном из рассказов главная героиня, гуляя по лесу увидела неизвестного дедушку. Тот дал ей "волшебный корешок", после приема которого она превратилась в мушку и летала по лесу.

Во втором из примеров, школьникам предлагалось взять сигарету и окурок, чтобы сравнить их на предмет окраса фильтра. Откуда ученики 4-го класса могут взять сигарету и окурок, авторы учебника не уточнили.

"В книжке еще есть раздел про вред излучения мобильных телефонов... это мы расскажем в следующей серии. Вопрос мамы: это что такое?", - написала Мищенко.

Свое мнение высказали и пользователи сети.

Как сообщалось ранее, задача на умножение в учебнике для младших классов поставила сеть в тупик.