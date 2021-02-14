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День святого Валентина: история и традиции праздника

День святого Валентина: история и традиции праздника
02:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

14 февраля отмечается праздник романтики, любви и нежности - День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято дарить своим любимым подарки и признаваться им в любви.

Главным атрибутом праздника является "валентинка" - небольшая открытка, украшенная сердечками, с признанием в любви.

Что подарить парню на День влюбленных 14 февраля: интересные идеи своими руками (фото)

Стоит отметить, что относительно истории праздника существует несколько легенд. "Телеграф" рассказывает о самую известную из них.

Первая история рассказывает о молодом священнике Валентине, который втайне венчал влюбленных солдат во время войны в 269 году. Тогда правящий император Клавдий II запретил своим воинам жениться. Когда он узнал о Валентине, то приговорил его к смертной казни.

В тюрьме священник влюбился в слепую дочь тюремщика и исцелил ее. За день до казни, в ночь с 13 февраля, Валентин прислал своей возлюбленной послание, которое в последствии стало прототипом валентинки. Священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью.

Как провести День святого Валентина: потрясающие идеи для влюбленных

Через двести лет, в 496 году, папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.

В Японии принято в этот день дарить сладкое, у французов - драгоценности, а в Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Италии на 14 февраля также в основном дарят сладости. 

Чем порадовать свою вторую половинку в День всех влюбленных: идеи подарков парню 14 февраля

Что подарить женщине на День всех влюбленных 14 февраля: интересные идеи (фото)

А еще в этот праздник любят устраивать свадьбы и венчаться:  считается, что влюбленные пары, сыгравшие свадьбу в этот праздник, получают любовь и счастье на долгие годы.

Напомним, что в День всех влюбленных время все РАГСы Украины уже готовятся усиленно работать в режиме "нон-стоп".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, День влюбленных, День Святого Валентина.
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