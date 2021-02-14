День святого Валентина: история и традиции праздника

14 февраля отмечается праздник романтики, любви и нежности - День святого Валентина или День всех влюбленных. В этот день принято дарить своим любимым подарки и признаваться им в любви.

Главным атрибутом праздника является "валентинка" - небольшая открытка, украшенная сердечками, с признанием в любви.

Стоит отметить, что относительно истории праздника существует несколько легенд. "Телеграф" рассказывает о самую известную из них.

Первая история рассказывает о молодом священнике Валентине, который втайне венчал влюбленных солдат во время войны в 269 году. Тогда правящий император Клавдий II запретил своим воинам жениться. Когда он узнал о Валентине, то приговорил его к смертной казни.

В тюрьме священник влюбился в слепую дочь тюремщика и исцелил ее. За день до казни, в ночь с 13 февраля, Валентин прислал своей возлюбленной послание, которое в последствии стало прототипом валентинки. Священнику отрубили голову, а позже Валентин был канонизирован католической церковью.

Через двести лет, в 496 году, папа римский Геласий I объявил 14 февраля Днем святого Валентина. В Западной Европе День святого Валентина стал широко отмечаться с 13 века, в США — с 1777 года.

В Японии принято в этот день дарить сладкое, у французов - драгоценности, а в Дании люди посылают друг другу засушенные белые цветы. В Италии на 14 февраля также в основном дарят сладости.