Украину будут делить на карантинные зоны по-новому: Ляшко раскрыл детали

В Минздраве Украины задумались о введении нового карантинного зонирования, согласно которого регионы теперь будут делиться на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко на встрече с журналистами.

По его словам, в зеленой зоне будут отменены почти все карантинные ограничения, в силе остается только правило о ношении масок.

Развлекательным заведениям и общепитам в желтой зоне разрешат работать на час дольше - то есть до полуночи.

В красной зоне будут действовать ограничения, включающие в себя закрытия заведений на карантин.

Для того, чтобы вводить красный уровень эпидемической опасности, регионе в течение трех дней должны наблюдаться два из следующих признаков:

Загруженность коек с обеспечением кислорода в больницах, отведенных под COVID-19, более 65%;

В течение семи дней на 100 тысяч человек населения проведено менее 300 тестирований методом ПЦР и на антиген к коронавирусу;

Более 60 госпитализаций на 100 тысяч населения за последние 7 дней;

Более 20% выявленных случаев инфицирования методом ПЦР или определением антигена;

В течение 7 дней должен наблюдаться рост числа госпитализаций на 50% в сравнении с предыдущим периодом.

Для введения нового зонирования, Кабмин должен принят постановление до 18 февраля. В Таком случае предыдущее зонирование утратит силу 28 февраля.

Как сообщалось ранее, 13 февраля, в Украине зафиксировано 5 182 новых случаев коронавируса, что на 409 больных больше, чем сутки ранее.