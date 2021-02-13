Украину будут делить на карантинные зоны по-новому: Ляшко раскрыл детали

В Минздраве Украины задумались о введении нового карантинного зонирования, согласно которого регионы теперь будут делиться на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Об этом рассказал главный санврач страны Виктор Ляшко на встрече с журналистами.
По его словам, в зеленой зоне будут отменены почти все карантинные ограничения, в силе остается только правило о ношении масок.
Развлекательным заведениям и общепитам в желтой зоне разрешат работать на час дольше - то есть до полуночи.
В красной зоне будут действовать ограничения, включающие в себя закрытия заведений на карантин.
Для того, чтобы вводить красный уровень эпидемической опасности, регионе в течение трех дней должны наблюдаться два из следующих признаков:
Для введения нового зонирования, Кабмин должен принят постановление до 18 февраля. В Таком случае предыдущее зонирование утратит силу 28 февраля.
Как сообщалось ранее, 13 февраля, в Украине зафиксировано 5 182 новых случаев коронавируса, что на 409 больных больше, чем сутки ранее.