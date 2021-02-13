"Офлайн это новая роскошь": известная украинка на две недели отказалась от соцсетей и поделилась итогами эксперимента

Украинский общественный деятель, журналист и блогер Ярослава Гресь провела над собой "эксперимент", в ходе которого отказалась от социальных сетей на две недели.

Результатами она поделилась у себя в Фейсбук, заявив, что "офлайн" это новая роскошь.

"Впервые за 8 лет позволила себе провести 2 недели без социальных сетей. Я думала, что буду сходить с ума от беспокойства, от постоянного желания узнать, как у кого дела и, конечно же, рассказать как дела у меня. Но, божемой, как же я ошибалась! Какое же это замечательное, забытое чувство не знать ничего и ни о ком! Узнать о самых громких историях постфактум и сразу - как в сериале нетфликса - посмотреть все, от первой до последней серии.

Кажется, что если что-то не было описано, отснято и обсуждено в социальных сетях, значит, этого не было вовсе. Нет документализации - нет и события. Не показали встречу с семьей - значит, что-то в семье не ладится. Не показали подарки на день рождения - значит, ничего вам, бедолаге, не подарили. Не сняли себя, падающим в снег - одно из двух - либо в вас романтики как в сушеной вобле, либо вы отпетая сволочь и проводите зиму в теплых странах.

На самом же деле дни в которых нет необходимости высказаться, сфотографироваться, похвастаться или пожаловаться, поучаствовать во флешмобах "за" или флешмобах "категорически против", наполнены большим количеством новых событий, на которые раньше у вас просто не хватало времени.

Друзья, наконец, могут при встрече спросить: "что нового?", а ты в ответ с блаженной улыбкой говоришь: "о, у нас столько всего происходит!" И как же великолепна эта прелюдия к беседе, это предвкушение рассказа. Только сейчас я поняла старшую дочь, отписавшуюся от наших с Андреем сторис полтора года назад. "Хочу оставить темы для разговора за ужином", - сказала она. Так вот - теперь нас за ужином не остановить!

Или вот еще. Выходишь в вечерний парк без телефона в руке и обнаруживаешь, что в парке - Нарния. Тишина, свет фонарей рисует на снегу невообразимые узоры и посреди этого великолепия идет большая мохнатая собака в желтой шапке-ушанке. Конечно, ты рефлекторно суешь руки в карманы в поисках смартфона. Но нет, его нет. И тебе не остается ничего другого, как сосредоточиться на моменте. Фотографировать сердцем. Ночь, улицу, фонарь, собаку. И в тот миг, когда кажется, что это все - рядом с собакой появляется девушка в розовой шубе и говорит ей: "Как ты мог сбежать, подлец! Я тебя сейчас покусаю!". Никогда я бы не побывала на этом маленьком спектакле, если бы не остановилась, не спешила, ничего не записывала и не снимала. Я там была.

Офлайн это новая роскошь, это мальдивы общения, черная икра здоровой психики и реалистичной самооценки, на которую должен влиять прежде всего ваш внутренний голос, олимпийская медаль за умение проживать моменты и быть сосредоточенным на том, чтобы они наполнялись вашей энергией. А вы - наполнялись ими.

Я продолжаю нежно любить социальные сети за возможности, за знакомство с потрясающими людьми со всего мира, за поддержку и любовь. Я не представляю мир без них и без взаимодействия между нами. Но как же важно оставлять себе вот такие лазейки, вот такие возможности побыть с собой, с парком и собакой в шапке. Отдохнуть от чужого мнения и оставить любое свое мнение при себе. Просто пожить свою жизнь, наконец, получить самый главный лайк - лайк от самого себя и тогда вернуться", - написала Гресь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, почему пользоваться мессенджерами Viber и Telegram опасно и чем их можно заменить.