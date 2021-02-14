В Украине за 30 лет количество свадеб уменьшилось в разы: озвучена печальная статистика

За годы независимости Украины количество браков в стране практически постоянно сокращается, и 2020 год не стал исключением.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале платформы для работы с открытыми государственными данными "Opendatabot".

"Итак, за последний год в Украине поженились 168 тысяч пар. По сравнению с предыдущим годом, количество бракосочетаний уменьшилось на 29%. Конечно, на это повлиял карантин. Но не только. Количество браков сокращается почти ежегодно. Для понимания: в 1991 было зарегистрировано 493 тысяч браков", - говорится в опубликованном в воскресенье, 14 февраля, сообщении.

Вместе с тем, отмечается в информации, количество разводов в Украине также уменьшается: "В 1991 году развелись 200 тысяч пар, а в 2020 - 119 тысяч".

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