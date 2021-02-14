Проверка чувств "на максималках": влюбленные из Харькова приковали друг друга цепью и собираются прожить так три месяца (видео)

В День всех влюблённых, 14 февраля, в Киеве пара влюбленных харьковчан Александр и Виктория решила проверить свои чувства и приковала к своим рукам цепь, с которой попытается прожить несколько месяцев.

Как передает в воскресенье, 14 февраля, ТСН, процесс сварки цепи зафиксировали представители книги рекордов Украины.

Для реализации своего замысла Александр и Виктория специально приехали в Киев из Харькова. Прикованными друг к другу они будут пытаться прожить три месяца.

"Процесс сварки цепи происходил возле скульптуры Единение на Днепровской набережной. Все зафиксировали представители книги рекордов Украины. Цепь опломбировали, чтобы пара тайком не снимала крепления", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, пользователи соцсетей не оценили такой поступок молодых людей и в основном считают, что такой шаг приведет к скорейшему разрыву отношений.

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