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В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели

В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели
Обновлено 15:27 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Неделя в Украине начнется с серьезного похолодания. В понедельник температура воздуха останется на уровне -5..-8 градусов днем и -5...-10 ночью, однако уже во вторник и среду столбики термометра опустятся -6...-11 днем и -13...-24 ночью. 

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 

В понедельник в западных регионах страны ожидается снег, который будет идти на протяжении дня и ночи. Столбик термометра остановится на отметке в -5...-7. Теплее будет лишь на Закарпатье, там днем ожидается 0...-2 градуса.  

В остальных областях существенных осадков не предвидится. На Юге температура воздуха ожидается на уровне -1...-3 градуса, на Востоке и в Центре -6...-8.

Самая низкая температура прогнозируется ночью в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, там столбик термометра опустится до -13...-18 градусов. 

Погода в Украине 15 февраля

Во вторник 16 февраля по всей территории страны станет холоднее, однако осадков не ожидается. 

Погода в Украине 16 февраля

Ситуация изменится 17 февраля. Погода "порадует" всех метеозависимых в западной части страны резким перепадом температур от -7...18 ночью, до -1...+1 днем.  

Как сообщалось ранее, морозы из Украины не уйдут до конца недели

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Погода, Снег, Мороз, Прогноз погоды.
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