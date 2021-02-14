В Украину идет резкое похолодание: чего ждать от погоды в начале рабочей недели

Неделя в Украине начнется с серьезного похолодания. В понедельник температура воздуха останется на уровне -5..-8 градусов днем и -5...-10 ночью, однако уже во вторник и среду столбики термометра опустятся -6...-11 днем и -13...-24 ночью.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В понедельник в западных регионах страны ожидается снег, который будет идти на протяжении дня и ночи. Столбик термометра остановится на отметке в -5...-7. Теплее будет лишь на Закарпатье, там днем ожидается 0...-2 градуса.

В остальных областях существенных осадков не предвидится. На Юге температура воздуха ожидается на уровне -1...-3 градуса, на Востоке и в Центре -6...-8.

Самая низкая температура прогнозируется ночью в Черниговской, Сумской и Харьковской областях, там столбик термометра опустится до -13...-18 градусов.

Во вторник 16 февраля по всей территории страны станет холоднее, однако осадков не ожидается.

Ситуация изменится 17 февраля. Погода "порадует" всех метеозависимых в западной части страны резким перепадом температур от -7...18 ночью, до -1...+1 днем.

Как сообщалось ранее, морозы из Украины не уйдут до конца недели.