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Украина продолжает страдать от непогоды: свежий прогноз на начало недели

Украина продолжает страдать от непогоды: свежий прогноз на начало недели
07:26 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В понедельник, 15 февраля в Украине ожидается холодная погода, но практически без осадков. 

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины.

Согласно прогнозу спасателей, 15 февраля в Украине ожидается холодная погода с температурой ночью 9-14 ° мороза, на северо-востоке 15-20 °, днем 5-10 ° мороза; в южных и западных областях ночью 4-11 °, днем 1-7 ° мороза.

Без существенных осадков, лишь в западной части временами небольшой снег. На дорогах страны гололед.

 В то же время на Киевщине будет без существенных осадков, на дорогах ожидается гололед. Температура ночью 9-12 °, днем 5-8 ° мороза.

карта

Прогноз погоды 15 февраля - карта: Укргидрометцентр.

При этом, спасатели напомнили, что на некоторых дорогах продолжают действовать ограничения движения большегрузного и крупногабаритного транспорта.

В свою очередь, с 15 февраля, Украину накроют арктические морозы. Февраль 2021 года, похоже, на все 100% оправдает свое название и будет едва ли не единственным зимним месяцем, который не превысит средние значения. Может быть минус 10 градусов, а за считанные часы термометры покажут -20 и ниже.

Об этом сообщили в сюжете ТСН.

Стоит отметить, что несмотря на морозы январь в Киеве оказался на 0,7 градусов теплее. И это по новым климатическим нормам, которые в этом году изменили. То есть подтянули к этому веку, чтобы не говорить о рекордах.

Но дело в том, что глобальное потепление это не про тепло, а об аномалиях и резких скачках от плюсовой до минусовой температуры, а соответственно и о катаклизмах. Один из таких украинцы как раз переживают сейчас. Уже вторую неделю подряд рекордные метели и морозы.

Остатки снежного циклона еще 15 февраля, пролетят над западом Украины. А с 16 февраля его окончательно вытеснит антициклон. То есть снежить перестанет, но атакуют морозы.

Так, со вторника, 16 февраля, днем до -5 на юге и востоке; до -10 на западе; на Закарпатье немного теплее; и до -14 на севере. Но ночью -20 и ниже в большинстве западных и северных областей. В других регионах до -15.

карта погода

Прогноз погоды 16 февраля - карта: Укргидрометцентр.

Потепление в Украине ожидается только к концу недели (20-21 февраля).

Стоит напомнить, что ранее в Укргидрометцентре озвучили прогноз погоды в Украине до 17 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Мороз, Снегопад.
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