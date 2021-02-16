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Какой праздник 16 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 16 февраля: народные приметы и запреты
00:03 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

16 февраля православная церковь вспоминает жизнь и деяния святого Симеона Богоприимца и святой Анны пророчицы. Именно эти святые принимали маленького Иисуса в храме, когда его принесли туда Мария и Иосиф.

В этот день нужно задуматься о своей духовной жизни, постараться помогать другим и попросить прощения за все свои проступки и грехи.

Главный обычай этого праздника — каждая мать молится о здравии своего ребенка.

Начиная с этого дня, наши предки начинали готовиться к лету. Люди верили, что чем раньше заняться хозяйственной работой, тем скорее наступит весна.

Что категорически нельзя делать в этот праздник:

Нельзя бить, ругать, обзывать, не обращать внимание и злиться на ребенка,

Дурной приметой считается брать деньги в долг и ходить в черном,

Запрещено лениться и делать что-то нехотя, из-под палки,

16 февраля также нужно воздержаться от спиртного,

Нельзя ссориться и сквернословить,

Нельзя подметать.

Народные приметы 16 февраля:

Если на Анны и Симеона снег валит хлопьями – к дождливому лету.

Если воробьи расчирикались – к ранней весне.

Много снега в этот день - лето будет дождливым.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Традиции, Приметы, Праздники, Запреты.
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