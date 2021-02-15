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Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов

Немецкие СМИ ставят под сомнение законность санкций Зеленского в отношении оппозиционных телеканалов
Обновлено 15:02 Сегодня Телеграф

Президент Украины Владимир Зеленский, основываясь на формальных обвинениях, лишил лицензии три оппозиционных телеканала — "112 Украина", NewsOne и ZIK. При чем подтверждения данных обвинений так и не было предоставлено. Таким образом, законность действий главы украинского государства остается под большим вопросом, а значит санкции являются нарушением свободы слова. Об этом пишет ведущая немецкая газета Neues Deutschland.

Издание приводит реакцию главы Союза журналистов Украины Сергея Томиленко на закрытие каналов.

"Телеканалы с большой аудиторией заблокированы во внесудебном порядке. СМИ должны нести ответственность только в рамках судебной процедуры и иметь право на защиту", — сказал глава НСЖУ.

Далее в статье сообщается, что санкции в отношении народного депутата Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака являются лишь формальным поводом для прекращения вещания неугодных украинской власти телеканалов.

"Формальным основанием для этого послужило введение санкций против собственника телекомпаний, депутата Тараса Козака от партии ОПЗЖ", — пишет издание, уточняя, что фактическая основа этого решения украинского Президента остается неясной.

Также упоминается, что секретарь Совета безопасности Алексей Данилов заявил журналистам, что обвинение в финансировании телеканалов из самопровозглашенных республик — это всего лишь предположение.

"Все это предположения, которые могут не полностью соответствовать действительности", — цитирует Neues Deutschland слова Данилова.

В материале немецкой газеты подчеркивается, что правомерность действий Президента Зеленского вызывает большие сомнения.

"Если у СБУ действительно есть веские доказательства против Козака и телеканалов, Зеленский и его служба безопасности с юридической точки зрения все еще находятся на тонком льду. Одно лишь блокирование каналов без решения суда вызывает сомнения. Кроме того, неясно, могут ли вообще по украинскому законодательству применяться санкции к гражданам Украины", — пишет издание.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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