Каналы Медведчука больше не осветят важные политические события: журналисты узнали детали

Журналистов каналов "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака не пустили на заседание фракции "Слуга народа" в Конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Об этом сообщает "Политика страны" в Телеграм-канале.

"Журналистов запрещённых каналов не пустили внутрь КВЦ "Парковый", где началось заседание фракции "Слуга народа". Они остались стоять на улице", - сказано в сообщении.

Сами репортеры объяснили это тем, что у них аннулировали аккредитацию.

Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО ввел санкции против Козака, под ограничения попали и три его канала - "112 Украина", ZIK и NewsOne, вследствие чего они прекратили вещание.

13 февраля у журналистов этих телеканалов забрали аккредитацию на съемки в здании Верховной Рады.