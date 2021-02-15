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Каналы Медведчука больше не осветят важные политические события: журналисты узнали детали

Каналы Медведчука больше не осветят важные политические события: журналисты узнали детали
Обновлено 19:57 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

Журналистов каналов "правой руки" Виктора Медведчука Тараса Козака не пустили на заседание фракции "Слуга народа" в Конгрессно-выставочном центре "Парковый". 

Об этом сообщает "Политика страны" в Телеграм-канале. 

"Журналистов запрещённых каналов не пустили внутрь КВЦ "Парковый", где началось заседание фракции "Слуга народа". Они остались стоять на улице", - сказано в сообщении. 

Сами репортеры объяснили это тем, что у них аннулировали аккредитацию.  

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Как сообщалось ранее, 2 февраля СНБО ввел санкции против Козака, под ограничения попали и три его канала - "112 Украина", ZIK и NewsOne, вследствие чего они прекратили вещание. 

13 февраля у журналистов этих телеканалов забрали аккредитацию на съемки в здании Верховной Рады.

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Санкции, СМИ, Слуга народа.
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