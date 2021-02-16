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Вторник, 16.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
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Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду

Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду
Обновлено 20:46 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине 

Коронавирус

По состоянию на утро 16 февраля в Украине зафиксировали 3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом за сутки выздоровели полторы сотни человек, а госпитализировали почти тысячу.

СБУ взялась за Шария

Шарий

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

В случае неявки Шария на допрос, будет принято решение об объявлении его в розыск. 

О том, как эту новость восприняла украинская общественность, читайте в материале "Телеграф": "Радость, скепсис, опасения" - реакция украинцев на подозрение СБУ Шарию

Рада увеличивает штрафы за пьяное вождение

Пьяное вождение

Верховная Рада, приняла закон, усиливающий ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

Bitcoin побил очередной исторический рекорд

Bitcoin

16 февраля стоимость самой популярной криптовалюты мира - биткоина (Bitcoin) - вновь побил исторический рекорд установленный 14 февраля, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн гривен).

Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии

Роман Яремчук

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук стал героем команды в домашнем поединке чемпионата Бельгии против "Мускрона".

Боярский госпитализирован 

Боярский

71-летний актер театра и кино, певец Михаил Боярский попал в больницу. Народного артиста госпитализировали в одну из клиник в Санкт-Петербурге.

Известный советский режиссер подхватил коронавирус

Юрий Соломин

Народный артист СССР, актер и режиссер 85-летний Юрий Соломин попал в больницу. Артисту поставили диагноз коронавирус.

Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд

 Джонни Депп и Илон Маск

2 ноября 2020 года Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд. В марте 2021 должно состояться повторное слушание по этому делу, к которому Депп хочет привлечь и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у Херд был роман. 

В сети появился тизер-трейлер фильма "После. Глава 3"

 После Глава 3

Не успела состояться премьера второй части популярной мелодрамы После. Глава 2, как зрители уже ждут продолжение истории Хардина и Тессы.

14 февраля, в день влюбленных, создатели фильма решили порадовать поклонников и выпустили первый тизер-трейлер После. Часть 3.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 326

Все по теме:

Верховная Рада, СБУ, Коронавирус, Анатолий Шарий, Итоги дня, Covid-19.
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