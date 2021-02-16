Итоги дня 16 февраля: СБУ взялась за Шария, Рада ужесточила наказание за пьяную езду

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро 16 февраля в Украине зафиксировали 3 143 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. При этом за сутки выздоровели полторы сотни человек, а госпитализировали почти тысячу.

СБУ взялась за Шария

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

В случае неявки Шария на допрос, будет принято решение об объявлении его в розыск.

О том, как эту новость восприняла украинская общественность, читайте в материале "Телеграф": "Радость, скепсис, опасения" - реакция украинцев на подозрение СБУ Шарию

Рада увеличивает штрафы за пьяное вождение

Верховная Рада, приняла закон, усиливающий ответственность за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения (№2695).

Bitcoin побил очередной исторический рекорд

16 февраля стоимость самой популярной криптовалюты мира - биткоина (Bitcoin) - вновь побил исторический рекорд установленный 14 февраля, превысив отметку в 50 тысяч долларов (1,4 млн гривен).

Форвард сборной Украины оформил хет-трик плюс ассист в Бельгии

Украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук стал героем команды в домашнем поединке чемпионата Бельгии против "Мускрона".

Боярский госпитализирован

71-летний актер театра и кино, певец Михаил Боярский попал в больницу. Народного артиста госпитализировали в одну из клиник в Санкт-Петербурге.

Известный советский режиссер подхватил коронавирус

Народный артист СССР, актер и режиссер 85-летний Юрий Соломин попал в больницу. Артисту поставили диагноз коронавирус.

Джонни Депп вызвал Илона Маска в суд

2 ноября 2020 года Джонни Депп проиграл суд против таблоида The Sun, который обвинил актера в избиении актрисы Эмбер Херд. В марте 2021 должно состояться повторное слушание по этому делу, к которому Депп хочет привлечь и основателя SpaceX и Tesla Илона Маска, с которым у Херд был роман.

В сети появился тизер-трейлер фильма "После. Глава 3"

Не успела состояться премьера второй части популярной мелодрамы После. Глава 2, как зрители уже ждут продолжение истории Хардина и Тессы.

14 февраля, в день влюбленных, создатели фильма решили порадовать поклонников и выпустили первый тизер-трейлер После. Часть 3.