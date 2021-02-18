Из-за таких расширяют полномочия полиции: хамское поведение подростка в участке возмутило сеть

В сети бурно обсуждают хамское поведение подростков в полицейском участке.

Соответствующий ролик разместил в Телеграмм-канале один из пользователей.

На видео видно, что парень лет 14-16 непристойно выражается в сторону полицейского, а также по-хамски хлопает его по плечу. Другой парень, по-видимому его друг, снимает все на телефон.

Правоохранитель особо не реагирует, но пытается объяснить парням, что скоро выйдет закон, согласно которому оскорбивший правоохранительные органы, понесет наказание.

Внимание !!! Видео содержит ненормативную лексику !!!

Под видео появилось множество комментариев, где пользователи пишут о мерах наказания в таких случаях. А также о том, что в США его бы уже арестовали за такое оскорбление сотрудника полиции при исполнении:

Как сообщал "Телеграф", 17 февраля в Киеве возле торгово-развлекательного центра Gulliver поймали группу молодых воров.