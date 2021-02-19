Потеплеет до +9: синоптики порадовали прогнозом погоды до конца недели

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, существенных осадков не прогнозируют.

Как сообщает Укргидрометцентр, в пятницу, 19 февраля, по всей территории страны ожидается холодная погода. Местами температура воздуха опустится до -25°.

В северных и центральных областях температура воздуха ночью -22...-24°, днём -8...-13° мороза, в южной части, большинстве восточных областей и на Закарпатье ночью -13...-18°, днём -3...-8° мороза. В Карпатах 0...+5° тепла.

В юго-восточной части страны временами снег, на остальной территории - без осадков. На дорогах гололедица. Ветер преимущественно южный, в южной части северный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью -20...-22° мороза, днем -8...-10° мороза.

Прогноз погоды на 19 февраля, фото: meteo.gov.ua

На выходных морозы постепенно будут ослабевать и в начале следующей недели ожидается оттепель.

20 февраля температура воздуха ночью -10...-12°, днём -3...-5°. В западных и южных областях синоптики обещают небольшой снег. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. На дорогах гололед.

Прогноз погоды на 20 февраля, фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 21 февраля, по прогнозам синоптиков сохранится ясная погода, лишь на севере страны пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью 0...-2°, днём +3...+5°.

Прогноз погоды на 21 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, как рассказал народный синоптик Леонид Горбань, весна в этом году будет поздней, настоящее тепло придет лишь в мае.