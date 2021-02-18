В ВСУ возмутились планами "Укрпошти" презентовать марку, посвященную Сухопутным войскам 23 февраля

В Вооруженных силах Украины выражают решительный протест против выбора "Укрпоштою" даты 23 февраля для презентации и первого погашения почтовых марок под названием "Вооруженные силы Украины. Сухопутные войска".

Об этом в четверг, 18 февраля, заявили в Генеральном штабе ВСУ на странице в соцсети Facebook.

"23 февраля государство-агрессор РФ, которое ведет войну против Украины, отмечает День защитника Отечества и день воинской славы России. Поэтому эта дата является недопустимой для продвижения Вооруженных сил Украины и их наиболее численного вида - Сухопутных войск", - подчеркнули в Генштабе.

Также там добавили, что дата презентации этого выпуска марок не была согласована с руководством ВСУ.

"Обращаемся с требованием к "Укрпоште" отсрочить ее. Предлагается первое погашение почтовых марок указанной серии приурочить ко Дню украинского добровольца - 14 марта", - внесли свое предложение в Генштабе.