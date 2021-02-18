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Элемент гибридной войны России: после объявления подозрения заму Шойгу "лёг" сайт СБУ

Элемент гибридной войны России: после объявления подозрения заму Шойгу "лёг" сайт СБУ
Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф

Официальный сайт Службы безопасности Украины в четверг, 18 февраля, не работает из-за хакерской атаки, в которой в СБУ усматривает враждебные действия России.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на спикера СБУ Артема Дегтяренко.

Сайт_СБУ

"Очевидно, что она (DDOS-атака на сайт – ред.) связана с последними активными действиями Службы по защите национальных интересов и противодействием Российской Федерации, которая ведет гибридную войну против Украины, в том числе и в информационном пространстве", - сказал Дегтяренко.

При этом в заметке отмечается, что сайт украинской спецслужбы подвергается мощной DDOS-атаке "уже не первый день".

По его словам, специалисты СБУ работают над тем, чтобы как можно быстрее наладить бесперебойную работу сайта.

Вместе с тем, сообщения украинской спецслужбы доступны на официальной странице СБУ в Facebook и в Telegram-канале.

Как сообщалось, 16 февраля СБУ объявила о подозрении в совершении государственной измены украинскому гражданину и по совместительству известному пророссийскому пропагандисту Анатолию Шарию.

В  четверг, 18 февраля,  СБ Украины сообщила о подозрении заместителю министра обороны Российской Федерации - начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации, генерал-полковнику Андрею Картаполову.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
Просмотры: 229

Все по теме:

СБУ, Сайт, DDoS-атака, Хакерская атака, Артем Дегтяренко.
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