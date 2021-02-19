Пока Степанов улетел в Индию, его зам называет цены на вакцинацию и не отвечает на вопросы (видео)

В то время, как министр здравоохранения Украины Максим Степанов улетел в Индию, его замы рассказали, о введение нового пакета связанного с вакцинацией населения, а также об изменении тарифов экстренной медпомощи.

Об этом сообщили в Фейсбуке Министерства здравоохранения Украины.

"Новое постановление вносит изменение в реализацию программы государственных медицинских гарантий, медицинского обслуживания населения, в первом квартале 2021 года. Этой постановой предусмотрено введение нового пакета связанного с вакцинацией населения с метой недопущения острой респираторной болезни COVID-19", - сообщила замминистра здравоохранения Ирина Садовяк.

Тариф для команд вакцинации будет насчитывать 8247 грн.

Так, так тариф за медуслугу вакцинации будет:

25 гривен - за первую прививку,

60 гривен - за повторную вакцинацию.

Также предусматривается отмена коронавирусного пакета для экстренной медпомощи.

Вместе с этим глобальная ставка для экстренной медпомощи поднимается до 235 гривен на год (до этого было 163 гривны), с такими коэффициентами:

1,08 - за определение впервые 100 человек на 100 тыс населения,

1,16 - 100-200 человек на 100 тыс населения,

1,24 - 200-300 человек на 100 тыс населения,

1,32 - более 300 человек на 100 тыс населения.

Брифинг Минздрава:

Стоит отметить, что обычно брифинг вел Степанов и в конце всегда отвечал на вопросы. В то же время последний раз он объявлялся 16 февраля, после чего за него брифинг ведут заместители, после выступлений которых больше не спрашивают, есть ли у кого вопросы.

При том, что глава Минздрава 18 февраля улетел с рабочим визитом в Индию.

Напомним, что в случае, если в Украине до 28 февраля не начнется вакцинация, партия "Слуга народа" инициирует отставку министра здравоохранения Максима Степанова.