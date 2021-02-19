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Бутусов и "Цензор" вновь распространяют ложь в отношении Иванющенко, - адвокат

Бутусов и "Цензор" вновь распространяют ложь в отношении Иванющенко, - адвокат
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: Укринформ

Журналист Юрий Бутусов вновь распространяет ложь, опровергнутую ранее судом, о якобы причастности бизнесмена Юрия Иванющенко к событиям в центре Киева во времена Евромайдана. Об этом заявил адвокат бизнесмена Юрий Колесников.

Бутусов в своем блоге 18 февраля обвинил Иванющенко в создании во времена революции бандитских формирований. Впрочем, никаких доказательств этому журналист не привел.

"Со стороны господина Бутусова видим очередную попытку очернить имя Юрия Иванющенко. Еще 18 января 2017 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил исковые требования господина Иванющенко к Бутусову о защите чести достоинства и деловой репутации, а также обязал опровергнуть недостоверную информацию, озвученную им в телеэфире, на своей странице в Facebook, а также на сайте "Цензор". Речь как раз этом фейке, который Бутусов снова распространяет. Это решение суда набрало силу, но было проигнорировано Бутусовым", - заявил Юрий Колесников.

Как отметил адвокат, у следственных органов не было и нет вопросов к Иванющенко по поводу событий на Майдане в 2014 году, а распространяемая Бутусовым информация фейк, который журналист повторяет из года в год.

"В заявлениях Бутусова четко прослеживается личная неприязнь к господину Иванющенко. Ранее этот журналист также неоднократно публиковал ложную информацию о бизнесе нашего клиента. Которую также мы легко опровергли в судах", - отметил адвокат.

Колесников призвал Бутусова прекратить распространять неправдивую информацию в адрес Иванющенко. По мнению адвоката, издание "Цензор" регулярно публикует заведомо недостоверную информацию, что свидетельствует о заказном характере информационной кампании против бизнесмена.

Напомним, что в ноябре 2017 года Европейский суд общей юрисдикции отменил введенные против Юрия Иванющенко санкции и обязал ЕС оплатить ему все судебные расходы.

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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