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"Бренд отчуждения": Чернобыльская зона получила логотип, который будет меняться каждый год (фото, видео)

"Бренд отчуждения": Чернобыльская зона получила логотип, который будет меняться каждый год (фото, видео)
Обновлено 18:05 Сегодня Телеграф креативное агентство "banda.agency"

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС (Киевская обл.) получила официальный и уникальный логотип. Его разрабатывало украинское креативное агентство, известное проектом брединга Ukraine Now.

Бренд, разработанный украинским креативным агентством "Banda.agency", был представлен в Киеве в пятницу, 19 февраля, при участии замруководителя Госагентства Украины по управлению Зоной отчуждения Максима Шевчука, первого замминистра охраны окружающей среды и природных ресурсов Богдана Боруховского и главы Госагентства развития туризма Марьяна Олеськива, сообщает "Укрінформ".

"Чернобыльская зона является уникальным явлением на нашей планете, и мы должны немного изменить основные нарративы, которые используются при ее упоминании. Да, это - зона отчуждения. Но это - зона развития. Зона сохранения и памяти, но и зона будущего", - отметил во время презентации Боруховский.

В креативном агентстве, которое разрабатывало сменный логотип, пояснили, что города Чернобыльской зоны постепенно исчезают: их разрушает время и поглощает природа. А это значит, что со временем у людей исчезнет возможность увидеть прямые последствия катастрофы.

"Мы решили создать брендинг Зоны отчуждения, чтобы привлечь внимание к исчезновению мест памяти. Потому что хотим, чтобы люди успели увидеть все вживую. Увидеть и изучить важный урок: каждое действие имеет последствие", - отмечают креативщики.

Чернобыль_лого_1_banda.agency

В итоге, для создания визуального образа они взяли форму поверхности 4 реактора Чернобыльской АЭС, с которого все началось.

"Это – отправная точка существования логотипа, как будто это логотип Чорнобиля-86. С каждым годом изображение меняется и постепенно исчезает. Конечная точка существования лого - 2064, когда Чернобыльскую электростанцию полностью выведут из эксплуатации. Так мы закрываем этот цикл истории Зоны и открываем пространство для нового", - поясняют в агентстве.

Чернобыль_лого_2_banda.agency

Далее в "Banda.agency" создали вокруг логотипа целостную визуальную систему. Так же, как и лого, она меняется с каждым годом.

"Однако мы решили, что эти изменения будут происходить не каждое 1 января, а каждое 26 апреля. Отныне новый год в Чернобыле будет начинаться именно в этот день", - пишут в агентстве.

Чернобыль_лого_3_banda.agency

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Логотип, Чернобыль, Зона отчуждения, Banda.agency.
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