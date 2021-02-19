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Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине

Националисты требуют от СНБО нанести три удара по российской агентуре в Украине
Обновлено 19:16 Сегодня Телеграф

В пятницу, 19 февраля, представители патриотических политических сил и общественных организаций провели акцию под Офисом президента Украины, где должно состояться заседание СНБО.

Своим требованием активисты назвали нанести три удара по российской агентуре в Украине:

1. Информационный. Активисты требуют завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов в Украине, среди которых они назвали в частности телеканал "НАШ", сайты "Вести" и "Страна".

2. Кадровый. Активисты требуют расследовать деятельность "российской агентуры, которая проникла во высшие эшелоны власти". В частности Андрея Портнова, который согласно расследованиям ресурса "Миротворец" выполнял и выполняет задачи российских спецслужб под псевдонимом "Казбек" и его окружения, которые "обеспечивают влияние на органы следствия и судебную систему в интересах иностранных агентов".

3. Финансовый. Активисты требуют обрезать схемы финансирования деятельности коллаборационистов и спонсоров сепаратизма в Украине. По их словам, власть должна взять в управление государства рынок "Столичный", который "не платит налогов, а собирает черную кассу, которая идет на финансирование криминальной группировки Юрия Иванющенко и Армена Горловского", а также другие активы, которые связывают с этими людьми.

Акция активистов под СНБО

Также участники акции передали на имя Президента Украины, Главы СБУ и Секретаря СНБО письмо с перечнем физических и юридических лиц, которые, по их информации, причастны к финансированию терроризма и в отношении которых требуют применить санкции.

Акция активистов под СНБО

В акции принимали участие представители Правого сектора, ВО "Свобода", Национального корпуса, "Традиция и порядок", "Суспільство майбутнього", С14, "Національний спротив", УНА-УНСО, ВО "Тризуб" им. Бандеры и "Невідомий патриот".

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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