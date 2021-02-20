Майдан стал аналогом Запорожской сечи, туда приехали со всех уголков Украины, - рассказ очевидца

Сегодня, 20 февраля, отмечается День Героев Небесной Сотни. Ранее на этой неделе, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства.

Эксперт ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко, который сам был участником событий Евромайдана, рассказал «Телеграфу», как те события изменили Украину – и почему мы ментально всё еще далеки от Европы.

«Главный вывод, который нужно сделать – на Майдан приехали люди из разных уголков Украины. Именно там, а после, сплотившись перед лицом (точнее – мордой) российской агрессии, мы объединились как нация. То, что после Майдана мы стали политической нацией – главное достижение тех событий, с моей точки зрения. Та зима изменила Украину. Наша страна уже не будет такой, как прежде. Будем вести исторический отчет на «до» и «после» Евромайдана», - уверен Виктор Бобыренко.

Он также подчеркивает, что Майдан дал прекрасный урок самоорганизации.

«Там всё был отлично налажено, имелось некое самоуправление, логистика. Поддерживались порядок, дисциплина. Этакий современный вариант Запорожской Сечи, - отмечает Виктор Бобыренко. - Вне был бардак, внутри – намного лучше. Знаю, о чём говорю, потому что провел там немало времени. Был рядовым бойцом 14-й сотни самообороны, которая подчинялась Парубию. Стоял на баррикаде, побывал в лапах «Беркута», вытаскивал раненых. Мы показали себя как нация, которая смогла самоорганизоваться. Жаль, что на уровне Майдана это вышло, а на уровне государства – пока нет».

Комментируя отсутствие сплоченность в украинском обществе, аналитик пояснил это тем, что у нас все еще есть процентов 20-22% людей, которых называют «ватой».

«Часть их вообще отказывает Украине в праве быть независимой, хочет стать частью российской империи. А вторая часть не против независимости, но в фарватере России. Таежный союз, против НАТО и так далее. Хотя какая это независимость? В основном это старшее поколение, - отмечает Виктор Бобыренко. – Раньше пророссийская группа была куда больше. Но одни уходят в мир иной, другие оказались под каблуком «русского мира» - Крым, часть Донбасса. А часть людей поменяла взгляды после российской агрессии. Но, подчеркиваю, с каждым годом пророссийских настроений в Украине становится всё меньше».

По словам аналитика, национальная идея у нас есть. Но нет пока достаточной зрелости для ее достойной реализации.

«Национальную идею Украины я бы сформулировал как «Домой, в Европу». За что, в принципе, стоял Майдан, когда Янукович развернулся в сторону России. У подавляющего числа наших граждан есть желание стать частью Европы. Вот только европейские ценности нам в себе еще воспитывать и воспитывать», - подчеркивает Виктор Бобыренко.

«Чем мы ментально отличаемся от европейцев?, - продолжает он. - Отношением к правосудию. У них закон – основа, высшая система ценностей. У нас – закон, что дышло, инструмент для достижения своих целей. Потому все президенты, включая Зеленского, хотят подчинить суды, сделать их «позвоночными». Чтобы переломить ситуацию, нужны реальные реформы – судебная, СБУ, прокуратуры, полиции. А пока этого нет, у нас так и будут всякого рода вовки в ОАСК, тупицкие в КСУ и исполнительная власть, пытающаяся все суды сделать карманными».

Напомним, что осенью 2013 год граждане Украины вышли на Майдан Независимости в Киеве, чтобы отстоять свою позицию по курсу на евроинтеграцию. Мирные собрания студентов и акции протеста из-за жестокости силовиков переросли в массовые митинги с использованием горящих шин и "коктейлей Молотова".

Самые жесткие столкновения пришлись на 18-20 февраля 2014 года. Тогда в центре Киева силовиками была убита сотня участников Евромайдана, которых назвали Героями Небесной Сотни. На фоне трагических событий тогдашний президент Виктор Янукович сбежал из страны в Ростов-на-Дону.

На этой неделе Янукович решил напомнить о себе, раскритиковав Верховную Раду, которая 17 февраля признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства.