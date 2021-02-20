В Украине могут запретить продажу лекарств несовершеннолетним: что об этом известно

Верховная Рада примет постановление, ограничивающее доступ несовершеннолетним к лекарственным препаратам. Об этом сообщил председатель комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает "Радіо Свобода".

"Будет зарегистрирован законопроект, который запретит продажу лекарств детям до 18 лет: и рецептурных, и безрецептурных. О витаминах мы сейчас не говорим, о бадах не говорим, так как это не лекарство", - отметил политик.

В данный момент нет окончательного решения, как именно будут наказывать за продажу лекарств детям. По словам Радуцкого, есть предложение приравнять к наказанию за продажу фальсифицированных лекарств, то есть ввести уголовную ответственность с наказанием от 5 до 8 лет лишения свободы.

"У нас еще есть спор, насколько жестким должно быть наказание. Оно должно быть, и следует нести административную, и уголовную ответственность, но по срокам пока не скажу", - добавил нардеп.

Поводом для принятия подобных мер стала недавняя трагедия в лицее Боярки. Двое семиклассниц отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Напомним, главный врач львовской клиники "Биокурс" Тарас Жиравецкий выступил против свободной продажи и рекламы лекарств без рецепта врача.