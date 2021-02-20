В Киеве небо подсветили "Лучами Достоинства" (видео)

В Киеве 20 февраля отметили День Героев Небесной Сотни, в честь которого в небо направили "Лучи Достоинства".

Такую акцию проводят ежегодно, в честь памяти людей, погибших на Майдане 7 лет назад.

20 февраля в Украине отмечается День Героев Небесной Сотни.

Как известно, осенью 2013 года украинцы вышли на Майдан Независимости в столице, чтобы выразить поддержку европейскому курсу Украины. Однако мирные собрания студентов и активистов были разогнаны, после чего переросли в массовые акции, сопровождавшиеся столкновениями между силовиками и протестующими.

Наиболее жесткое противостояние пришлось на 18-20 февраля 2014 года, когда в центре Киева силовики убили по разным оценкам от 78 до 83 человек. Вследствие их назвали Героями Небесной Сотни.

После этих трагических событий, тогдашний президент Виктор Янукович сбежал в Ростов.

Ранее на этой неделе, 17 февраля, Верховная Рада приняла постановление, определяющее Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства.