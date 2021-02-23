Мокрый снег с дождем: синоптик озвучила прогноз погоды на 24 февраля в Украине

В среду, 24 февраля в Украине температура будет колебаться от 15 градусов тепла до 15 градусов мороза. Так, в стране будет преобладать антициклон Илонка, но северный циклон все же принесет мокрый снег и местами дождь на территорию Украины.

Об этом сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

На крайнем западе в восточных, а также на южных областях страны будет без осадков.

В то же время на дорогах будет гололед и каша из мокрого снега.

На западе Украины в течение дня будет +7 +12 градусов, в районах Карпат местами температура поднимется до +15 градусов.

При этом на востоке, на Левобережье и на юге температура днем 24 февраля опустится до 0 -5 градусов, на востоке до -7 градусов.

В остальных областях будет около нуля, на юге страны +1 +4 градуса.

В Киеве 24 февраля будет около нуля. Ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, что значительно усложнит ситуацию на дорогах.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Леонид Горбань поделился прогнозом на начало весны в Украине.