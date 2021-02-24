Какой праздник 24 февраля: народные приметы и запреты

В среду, 24 февраля, православная церковь чтит память священномученика Власия Севастийского, епископа.

Власий Севастийский в 3-4 веках жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. Согласно преданию, Власий с юности отличался благочестивой жизнью. Когда совершались гонения на христиан, он спрятался в пещере, где его окружало множество разных зверей, которые не трогали Власия, а охраняли его покой. Вскоре его нашли в пещере и заключили в темницу. Святого уговорами и пытками пытались отвернуть от веры во Христа, но это не сломило дух Власия. Тогда он был приговорен к смерти через обезглавливание.

День священномученика Власия 24 февраля из-за множества примет и обычаев как только в народе не называли: Волос, Белее, Коровий праздник, Масленик, Морозник, отмечая: "Прошел Прохор, пришел Влас - скоро весна у нас".

Народные приметы 24 февраля

Сугробы снега - в мае будет много зелени.

Оттепель - наступила весна, и холодных дней больше не будет.

Самым лучшим кормом накормишь животных, тем здоровее они будут целый год.

Что запрещено делать 24 февраля

Работать 24 февраля считалось плохой приметой, иначе можно было навлечь хворь на домашний скот.

Нельзя в этот день ссориться с пожилыми людьми - навлечешь на себя и свою семью беду.

В эту среду лучше не принимать серьезных решений, а то будут одни неудачи.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 24 февраля на территории Украины ожидаются мокрый снег и дожди.