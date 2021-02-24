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Какой праздник 24 февраля: народные приметы и запреты

Какой праздник 24 февраля: народные приметы и запреты
00:01 Сегодня Телеграф Фото: pexels

В среду, 24 февраля, православная церковь чтит память священномученика Власия Севастийского, епископа.

Власий Севастийский в 3-4 веках жил в Малой Азии, служил епископом в Каппадокии. Согласно преданию, Власий с юности отличался благочестивой жизнью. Когда совершались гонения на христиан, он спрятался в пещере, где его окружало множество разных зверей, которые не трогали Власия, а охраняли его покой. Вскоре его нашли в пещере и заключили в темницу. Святого уговорами и пытками пытались отвернуть от веры во Христа, но это не сломило дух Власия. Тогда он был приговорен к смерти через обезглавливание.

Священномученик Власий Севастийский

День священномученика Власия 24 февраля из-за множества примет и обычаев как только в народе не называли: Волос, Белее, Коровий праздник, Масленик, Морозник, отмечая: "Прошел Прохор, пришел Влас - скоро весна у нас".

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Народные приметы 24 февраля

  • Сугробы снега - в мае будет много зелени.

  • Оттепель - наступила весна, и холодных дней больше не будет.

  • Самым лучшим кормом накормишь животных, тем здоровее они будут целый год.

Что запрещено делать 24 февраля

  • Работать 24 февраля считалось плохой приметой, иначе можно было навлечь хворь на домашний скот.

  • Нельзя в этот день ссориться с пожилыми людьми - навлечешь на себя и свою семью беду.

  • В эту среду лучше не принимать серьезных решений, а то будут одни неудачи.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что 24 февраля на территории Украины ожидаются мокрый снег и дожди.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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