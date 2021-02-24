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Перед потеплением слегка поснежит: прогноз погоды до конца рабочей недели

Перед потеплением слегка поснежит: прогноз погоды до конца рабочей недели
06:37 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

В Украине до выходных погода значительно изменится. 24 февраля еще ожидаются осадки в виде снега с дождем в центре на север и северо-востоке, а вот уже 25 и 26 числа осадки полностью покинуть территорию страны и придет потепление.

Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

Так, 24 февраля на севере и юге температура будет -1 -3 градуса, на западе будет заметно теплее - +9 +11 градусов, на востоке -6 -8 градусов, а центре около нуля.

В Киеве в среду 24 февраля облачная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается дождь со снегом, который к полудню должен закончиться. Во второй половине дня осадков не ожидается. Температура будет около нуля.

погода 24 февраля

Погода в Украине 24 февраля: карта - Укргидрометцентр.

25 февраля в Украине потеплеет. На севере и юге +3 +5 градусов, на западе до +14 градусов, в центре +6 +8 градусов, в то время как на востоке будет немного холоднее - 0 -2 градуса.

В четверг, 25 февраля ясная погода будет держаться в Киеве не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Осадков не прогнозируют. Температура будет +7 +9 градусов.

погода 25 февраля

Погода в Украине 25 февраля: карта - Укргидрометцентр.

26 февраля по всей территории страны распространится тепло. На востоке и севере столбик термометра поднимется до отметки +5 +7 градусов, на юге будет +11 +13 градусов, на западе +12 +14 градусов, в центре +8 +10 градусов.

В Киеве в пятницу, 26 февраля до самого утра погода будет ясной, но вечером небо покроется облаками. Осадков не ожидается. Температура воздуха будет +7 +9 градусов.

погода 26 февраля

Погода в Украине 26 февраля: карта - Укргидрометцентр.

Стоит напомнить, что ранее синоптик Наталья Диденко озвучила прогноз погоды в Украине 24 февраля.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Погода, Снег.
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