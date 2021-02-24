Зеленский принял решение по срокам призыва в 2021 году

Президент Владимир Зеленский обозначил сроки призывной кампании в Украине в 2021 году. При этом призывники не будут привлекаться для выполнения боевых задач в зоне военного конфликта на Донбассе.

Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном в среду, 24 февраля.

"Согласно документу, призыв граждан Украины на срочную военную службу будет проведен в апреле-июне и в октябре-декабре 2021 года", - говорится в документе, где уточняется, что призывные комиссии, в свою очередь, начнут свою работу 1 апреля и 1 октября.

При этом срочники не будут привлекаться к участию в военных действиях на Донбассе.

Также в указе уточняется, что призыв на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будет обеспечиваться в соотношении с количеством военнослужащих по контракту как 15:85%.

"Доля срочников в общей численности армии с каждым годом будет продолжать уменьшаться", - подчеркивается в указе.

Как сообщал "Телеграф", в 2020 году в Украине перенесли сроки призыва из-за пандемии коронавируса.