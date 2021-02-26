Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Медведчук пожелал успеха новому телеканалу, созданному на базе закрытых 112, ZIK и NewsOne

Медведчук пожелал успеха новому телеканалу, созданному на базе закрытых 112, ZIK и NewsOne
15:29 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Создав новый медиахолдинг, коллективы попавших под санкции телеканалов 112, ZIK и NewsOne заявили о своем намерении "и дальше освещать события в стране, рассказывать правду, обеспечивать зрителям доступ к полной и объективной информации". Такое мнение в интервью "Россия-24" высказал народный депутат, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук, комментируя по просьбе ведущего информацию о создании украинскими журналистами медиахолдинга "Новости".

"…Их фактически вышвырнули на улицу. А это около 1500 человек, из них более 660 журналистов и технических работников трех каналов. Видимо, от отчаяния журналисты пошли по пути создания именно медиахолдинга, создания телевизионного канала… Вещание они не прекращали. Вещали в YouTube, на других интернет-ресурсах, и делали это достаточно критически, продолжая ту политику, которая сложилась в последние годы и которая была характерна для вещания на этих каналах", ‒ отметил Медведчук.

"Я лично хочу пожелать журналистам успеха, если они пойдут по одному или другому пути, чтобы поддержать отстаивание правды, справедливости, освещать ту реальную ситуацию, которая складывается в Украине. Освещать, как сегодня относятся к правам человека, к его базовым потребностям. Проблемы роста жилищно-коммунальных тарифов, роста цен, падение производства, сокращение рабочих мест и многие другие беды, которые и привели к глубокому социально-экономическому кризису и которые не должны замалчиваться", ‒ заявил он.

Как сообщалось ранее, сотрудники медиахолдинга Козака стали владельцами львовского канала "Перший незалежний".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
Просмотры: 273

Все по теме:

Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
03 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
04 Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности
05 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования
Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах &quot;красной&quot; зоны (видео)
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
&quot;У них все просто&quot;: Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии
"У них все просто": Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь