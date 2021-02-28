Будем ли отдыхать на 8 Марта: календарь выходных и рабочих дней в марте 2021 года

Международный женский день - 8 марта в Украине считается государственным праздником и будет выходным.

Поскольку в 2021 году этот день выпадает на понедельник, то украинцы будут отдыхать три дня подряд – 6,7 (суббота и воскресенье) и 8 марта (понедельник).

Интересно, что в этом году 8 марта отмечается не только Международный женский день, как это происходит традиционно, но и первый день недели Масленицы, который тоже припадает на это число.

Напомним, ранее в Украине выступили с инициативой номинальной отмены празднования 8 Марта. Так, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагал вернуть празднику первоначальное значение. По его словам, именно формулировка "Международного женского дня" плюс статус выходного, который этот праздник имеет лишь в нескольких постсоветских странах и привели к тому, что день, посвященный борьбе за права женщин, утратил свое первоначальное правозащитное значение и превратился в обычный праздник, "когда просто поздравляют одну – женскую – часть общества".

Но сторонники празднования "Женского дня" выступили против такого нововведения, а законопроект об отмене выходного в честь 8 марта, внесенный на голосование Верховной Рады осенью в 2017 году, не набрал необходимого количества голосов нардепов.

В связи с этим 8 Марта продолжает числиться в перечне официальных государственных выходных дней в 2021 году, который приведен в письме Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины от 12 августа 2020 года.