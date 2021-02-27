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Суббота, 27.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
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Итоги дня 27 февраля: трагедия в больнице в Черновцах и акция в поддержку Стерненко
Итоги дня 27 февраля: трагедия в больнице в Черновцах и акция в поддержку Стерненко
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Итоги дня 27 февраля: трагедия в больнице в Черновцах и акция в поддержку Стерненко

Итоги дня 27 февраля: трагедия в больнице в Черновцах и акция в поддержку Стерненко
Обновлено 20:57 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро субботы, 27 февраля, в Украине зафиксировали 8172 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 169 случаев больше, чем днем ранее.

В Черновцах прогремел взрыв в больнице

Взрыв в Черновцах

В субботу, 27 февраля произошел пожар в больнице города Черновцов. Пациентов развозят по другим медицинским учреждениям.

Позже в сети появились фото и видео с места пожара. 

По данным Черновицкой ОГА в заведении произошел взрыв

В Киеве собрались на акцию в поддержку Стерненко

Акция в поддержку Стерненко

В субботу, 27 февраля, в Киеве активисты снова вышли под Офис президента в поддержку осужденного одесского активиста Сергея Стерненко, которого суд приговорил к 7 годам и трем месяцам лишения свободы.

Жена Навального появилась на публике 

Юлия Навальная

В субботу, 27 февраля, в Москве, в шестую годовщину убийства известного российского оппозиционера Бориса Немцова, застреленного на Большом Москворецком мосту у стен Кремля, проходила акция, на которой была замечена Юлия Навальная, впервые появившаяся на публике после новостей о ее отъезде в Германию.

Потенциальный соперник Усика одолел небитого боксера

В субботу, 27 февраля, на вечере бокса в Окленде (Новая Зеландия) состоялся большой вечер профессионального бокса, главным событием которого стал бой супертяжей Джозеф Паркер - Джуниор Фа.

История с похищением собак Леди Гаги получила развязку

Леди Гага

Собаки Леди Гаги Коджи и Густаво были благополучно возвращены в пятницу вечером, 26 февраля.

Дорофеева пробила колесо в Киеве

Дорофеева

В субботу, 27 февраля, экс-участница группы "Время и стекло" на своем автомобиле в Киеве попала в яму и пробила два колеса.

alyona alyona представила совместный фит с известным немецким рэпером

alyona alyona

Популярная украинская хип-хоп-исполнительница alyona alyona (наст. имя Алена Савраненко) записала совместный трек с известным немецким рэпером Olexesh. Новый фит исполнительницы называется Shalom.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Черновцы, Коронавирус, Сергей Стерненко, Covid-19.
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