Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы

В марте 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня. Отдыхать жители страны будут целых 9 дней.
В этом месяце в Украине будет один государственный праздник - Международный женский день (8 марта), который припадает на понедельник. Это значит, что выходные дни в марте для украинцев продлятся с 6 по 8 число включительно.
Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.
Кроме того, в марте отмечается такие дни:
Стоит отметить, что на 8 марта выпадает и начало народного Масленицы - праздничной недели перед Великим постом. Масляная неделя продлится с 8 по 14 марта. В эту неделю разрешено есть сыр, масло, яйца и молоко. После Масленицы наступит Прощеное воскресенье (14 марта), а сразу после него с 15 марта начинается Великий пост перед Пасхой.
Напомним, о главных изменения, которые ждут украинцев в марте, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" "Индексация пенсия, ипотека под 7% и запись на вакцинацию: что ждет украинцев в марте (Инфографика)".