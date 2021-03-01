Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы

В марте 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня. Отдыхать жители страны будут целых 9 дней.

В этом месяце в Украине будет один государственный праздник - Международный женский день (8 марта), который припадает на понедельник. Это значит, что выходные дни в марте для украинцев продлятся с 6 по 8 число включительно.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, в марте отмечается такие дни:

1 марта - Всемирный день гражданской обороны

3 марта - Всемирный день писателя

8 марта - Международный женский день

8 - 14 марта - Масленица

14 марта Прощенное воскресенье

9 марта - Международный день ди-джея

13 марта - День землеустроителя

14 марта - День защиты прав потребителей

15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей

18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины

22 марта - Всемирный день водных ресурсов

22 марта - День таксиста

23 марта - Всемирный метеорологический день

24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом

24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза

25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли

25 марта - День Службы безопасности Украины

26 марта - День Национальной гвардии Украины

27 марта - Международный день театра

Стоит отметить, что на 8 марта выпадает и начало народного Масленицы - праздничной недели перед Великим постом. Масляная неделя продлится с 8 по 14 марта. В эту неделю разрешено есть сыр, масло, яйца и молоко. После Масленицы наступит Прощеное воскресенье (14 марта), а сразу после него с 15 марта начинается Великий пост перед Пасхой.

Напомним, о главных изменения, которые ждут украинцев в марте, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" "Индексация пенсия, ипотека под 7% и запись на вакцинацию: что ждет украинцев в марте (Инфографика)".