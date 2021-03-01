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Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы

Праздники и выходные в марте 2021: сколько будут отдыхать украинцы
Обновлено 11:38 Сегодня Телеграф Фото: Телеграф

В марте 2021 года украинцев ожидает 22 рабочих дня. Отдыхать жители страны будут целых 9 дней.

В этом месяце в Украине будет один государственный праздник - Международный женский день (8 марта), который припадает на понедельник. Это значит, что выходные дни в марте для украинцев продлятся с 6 по 8 число включительно.

Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Кроме того, в марте отмечается такие дни:

  • 1 марта - Всемирный день гражданской обороны
  • 3 марта - Всемирный день писателя
  • 8 марта - Международный женский день
  • 8 - 14 марта - Масленица
  • 14 марта Прощенное воскресенье
  • 9 марта - Международный день ди-джея
  • 13 марта - День землеустроителя
  • 14 марта - День защиты прав потребителей
  • 15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей
  • 18 марта - День работника налоговой и таможенной службы Украины
  • 22 марта - Всемирный день водных ресурсов
  • 22 марта - День таксиста
  • 23 марта - Всемирный метеорологический день
  • 24 марта - Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом
  • 24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза
  • 25 марта - Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли
  • 25 марта - День Службы безопасности Украины
  • 26 марта - День Национальной гвардии Украины
  • 27 марта - Международный день театра

Стоит отметить, что на 8 марта выпадает и начало народного Масленицы - праздничной недели перед Великим постом. Масляная неделя продлится с 8 по 14 марта. В эту неделю разрешено есть сыр, масло, яйца и молоко. После Масленицы наступит Прощеное воскресенье (14 марта), а сразу после него с 15 марта начинается Великий пост перед Пасхой.

Напомним, о главных изменения, которые ждут украинцев в марте, вы можете прочитать в материале "Телеграфа" "Индексация пенсия, ипотека под 7% и запись на вакцинацию: что ждет украинцев в марте (Инфографика)".

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Праздники, Выходные, 8 марта, Март 2021.
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