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Понедельник, 01.03.2021
Весна пришла — коты прилетели: 1 марта отмечают Всемирный день домашних любимцев (Фото)
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Весна пришла — коты прилетели: 1 марта отмечают Всемирный день домашних любимцев (Фото)

1 марта в некоторых странах отмечается Всемирный день кошек, да и весь март считается "кошачьим" месяцем, когда под окнами чаще всего раздается (далеко не всегда благозвучное) кошачье пение. Хвостатые кавалеры вызывают на свидание своих подружек и готовы за них биться с соперниками, не жалея ни ушей, ни хвоста своего. Случается, что благосклонности одной дворовой красавицы добиваются сразу несколько ухажеров. От такого количества любвеобильных Васек – хоть на дереве спасайся, чем Мурки зачастую и пользуются, собирая всех женихов на одной ветке. Впрочем, и в иное время года, и в других обстоятельствах кошки любят забираться на деревья. Например, в летнюю жару здесь приятно отдохнуть в тени. А зимой наоборот – подняться ближе к солнышку. Спастись от преследующих собак легко, взлетев по стволу на пару метров вверх – пусть клацают внизу зубами. Ну а новорожденных котят тоже лучше затащить повыше от любопытных глаз, пусть подрастут, а там уже у кого на замечательных пушистиков поднимется рука? А вы часто встречаете котов-романтиков на деревьях? "Телеграф" предлагает для вас милую фотоподборку на тему "Весна. Коты прилетели".
Фото: Ирины Левченко
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