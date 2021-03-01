Украинец на велосипеде покорил заснеженную Говерлу (Фото) Украинец Роман Шутка зимой на велосипеде поднялся на самую высокую гору Украины – Говерлу. Об этом сообщила Ассоциация велосипедистов Ивано-Франковска в Фейсбуке. Шутка опытный велосипедист, имеет большой опыт тренировок, инструкторства и путешествий по горам Украины и Европы. На Говерлу он поднялся 23 февраля.