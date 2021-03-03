Родительские субботы в 2021 году: даты

Поминать усопших родственников, друзей, знакомых является давней традицией в православии. Для этого есть определенные дни.
Поминальные даты фиксированы в церковном календаре. Некоторые из них не меняются, но другие зависят от даты Пасхи:
"Телеграф" публикует даты всех родительских суббот, которые отмечаются в 2021 году:
Напомним, что по традиции в поминальный день необходимо посетить церковь и заказать молебен об усопших, посетить места захоронений и приготовить поминальную трапезу.
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