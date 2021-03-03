Родительские субботы в 2021 году: даты

Поминать усопших родственников, друзей, знакомых является давней традицией в православии. Для этого есть определенные дни.

Поминальные даты фиксированы в церковном календаре. Некоторые из них не меняются, но другие зависят от даты Пасхи:

6 марта - Вселенская мясопустная родительская суббота.

- Вселенская мясопустная родительская суббота. 27 марта, 3 апреля, 10 апреля - родительские субботы на Великий пост.

- родительские субботы на Великий пост. 11 мая - Радоница, на девятый день после Пасхи.

- Радоница, на девятый день после Пасхи. 19 июня - Троицкая родительская суббота.

- Троицкая родительская суббота. 9 октября - Покровская родительская суббота.

- Покровская родительская суббота. 6 ноября - Дмитриевская родительская суббота.

"Телеграф" публикует даты всех родительских суббот, которые отмечаются в 2021 году:

Напомним, что по традиции в поминальный день необходимо посетить церковь и заказать молебен об усопших, посетить места захоронений и приготовить поминальную трапезу.

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