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Родительские субботы в 2021 году: даты

Родительские субботы в 2021 году: даты
12:54 Сегодня Телеграф

Поминать усопших родственников, друзей, знакомых является давней традицией в православии. Для этого есть определенные дни.

Поминальные даты фиксированы в церковном календаре. Некоторые из них не меняются, но другие зависят от даты Пасхи:

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  • 6 марта - Вселенская мясопустная родительская суббота.
  • 27 марта, 3 апреля, 10 апреля - родительские субботы на Великий пост.
  • 11 мая - Радоница, на девятый день после Пасхи.
  • 19 июня - Троицкая родительская суббота.
  • 9 октября - Покровская родительская суббота.
  • 6 ноября - Дмитриевская родительская суббота.

"Телеграф" публикует даты всех родительских суббот, которые отмечаются в 2021 году:

Напомним, что по традиции в поминальный день необходимо посетить церковь и заказать молебен об усопших, посетить места захоронений и приготовить поминальную трапезу.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда и сколько украинцы будут отдыхать в 2021 году.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздники, Поминальные дни, Родительские субботы, инфографики.
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