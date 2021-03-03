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Антициклон "Жаклин" прогонит дожди из Украины: синоптик дала прогноз на 4 марта

Антициклон "Жаклин" прогонит дожди из Украины: синоптик дала прогноз на 4 марта
14:06 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

4 марта в Украину принесет антициклон Жаклин, поэтому погода будет теплой и без особых осадков.

Об этом в Телеграм-канале сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

Так, согласно ее прогнозу, в четверг 4 марта в стране будет тепло, температура днем будет от +7 до +14 градусов.

Только на северо-востоке будет немного холоднее от +2 до +4 градусов.

В то же время из-за антициклона ветер ожидается порывистый.

Столица Украины 4 марта нагреется до +10 градусов. Погода будет сухой и теплой.

Стоит напомнить, что ранее синоптик озвучила прогноз погоды в Украине до 4 марта.

В то же время народный синоптик Леонид Горбань озвучил свой прогноз по изменениям погоды на первые месяцы весны в Украине.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, Погода, Прогноз.
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