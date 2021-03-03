За год в Украине удвоилось число желающих объединиться с Россией: свежий опрос

Не все граждане Украины являются сторонниками независимости. Около 6% желает объединения Киева с Москвой в одну страну.

Об этом свидетельствуют данные опроса совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

В целом, за годы независимости, число желающих жить с РФ в едином государстве заметно колебалось. До событий "Революции Достоинства" 2013-2014 годов их насчитывалось от 14 до 20 процентов. После победы Майдана и начала российской агрессии число сторонников унии снизилось до 3%. Однако, сейчас это цифра увеличилась вдвое. Больше всего желающив жить с РФ в восточных регионах - 11% На Западе чисто сторонников подобного изменения всего 3%.

Отметим, что с российской стороны число желающих присоединения Украины составляет 17%.

Напомним, в России хорошо или очень хорошо воспринимают Украину 54% населения, плохо или очень плохо - 31%, 13% не определились. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020) отношение улучшилось (в августе положительно относилось 48%, отрицательно 43%). Стоит добавить, что исследование проводилось до закрытия 3-х пророссийских каналов.