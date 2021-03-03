Скачать
Среда, 03.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Ипотека 7%: как получить, кто может взять и чем рискуют простые украинцы (инфографика)
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Военная авиация РФ в Беларуси: зачем Лукашенко зовет самолеты Путина и чем ему придется платить за них
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
Ермака допрашивают по делу "вагнеровцев": раскрыты детали расследования
"Динамо" - "Колос": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины
"Динамо" - "Колос": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины

За год в Украине удвоилось число желающих объединиться с Россией: свежий опрос

За год в Украине удвоилось число желающих объединиться с Россией: свежий опрос
Обновлено 17:04 Сегодня Телеграф

Не все граждане Украины являются сторонниками независимости. Около 6% желает объединения Киева с Москвой в одну страну.

Об этом свидетельствуют данные опроса совместного проекта Киевского международного института социологии и российской негосударственной исследовательской организации «Левада-Центр».

В целом, за годы независимости, число желающих жить с РФ в едином государстве заметно колебалось. До событий "Революции Достоинства" 2013-2014 годов их насчитывалось от 14 до 20 процентов. После победы Майдана и начала российской агрессии число сторонников унии снизилось до 3%. Однако, сейчас это цифра увеличилась вдвое. Больше всего желающив жить с РФ в восточных регионах - 11% На Западе чисто сторонников подобного изменения всего 3%.

опрос

опрос1

Отметим, что с российской стороны число желающих присоединения Украины составляет 17%.

Напомним, в  России хорошо или очень хорошо воспринимают Украину 54% населения, плохо или очень плохо - 31%, 13% не определились. По сравнению с предыдущей волной опроса (август 2020) отношение улучшилось (в августе положительно относилось 48%, отрицательно 43%). Стоит добавить, что исследование проводилось до закрытия 3-х пророссийских каналов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 146

Все по теме:

Украина, Россия, Опрос, КМИС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков наделал шуму в России своим заявлением о русском языке
02 В Одессе обстреляли маршрутку с пассажирами: видео после первых минут ЧП
03 "Усатая сволочь": Комаровского обвинили в проблемах с российской медициной
04 Подрыв авто с военными ВСУ на Донбассе: появились новые подробности
05 Когда день не задался: в России ремонтники чинили водонапорную башню, но остались без машины (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Рада сделала первый шаг к отмене перевода часов в Украине
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
Используемые Украиной вакцины Covishield идентичны Oxford/AstraZeneca - посол Великобритании
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
В Черновцах подняли бунт против жесткого карантина: фото и видео протестов
&quot;Зрадонька&quot;: сеть негодует из-за участия Добрынина в российском &quot;Холостяке&quot;
"Зрадонька": сеть негодует из-за участия Добрынина в российском "Холостяке"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь