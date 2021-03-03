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Что подарить учительнице на 8 марта: идеи

Что подарить учительнице на 8 марта: идеи
Обновлено 18:01 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Если выбор подарков для близких людей становится тяжелой задачей, то покупка презента мало знакомому преподавателю загоняет в реальный ступор.

Наставник для маленьких деток, а также для старшеклассников, студентов, с которого берут пример, заслуживает на особое внимание. Поэтому подарок на Международный женский день должен быть символичным, а также полезным. 8 Марта - отличный повод уделить внимание своему любимому педагогу.

Открытки на 8 Марта: как сделать подарок к празднику своими руками

"Телеграф" подготовил список самых лучших подарков на 8 Марта, которые точно пригодятся преподавателю:

  • цветы в корзинке;
  • ароматические свечки;

  • букет из конфеток, а сделать его можно самостоятельно или приобрести готовый вариант;
  • органайзер для записей в красивой обложке, а также можно заказать его именной;
  • настольные часы с электронным табло или классическим;
  • сладкий букет;
  • корзинка с мылом ручной работы;

  • сумка для удобного хранения и транспортировки ноутбука;
  • подставка-органайзер для гаджета с отделами для хранения разной мелочи;
  • именной ланч-бокс;
  • фотоколлаж со всеми учениками;
  • электронная книга;
  • магнитная доска, где можно оставлять для себя разные пометки;

  • небольшой термос для чая или кофе в удобном чехольчике.

И, конечно же, не стоить забывать о красивом цветочном букете, который станет идеальным дополнением к вашему подарку.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли украинцы отдыхать в Международный женский день 8 марта.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Подарки, Праздники, Международный женский день.
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