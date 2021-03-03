Что подарить учительнице на 8 марта: идеи

Если выбор подарков для близких людей становится тяжелой задачей, то покупка презента мало знакомому преподавателю загоняет в реальный ступор.

Наставник для маленьких деток, а также для старшеклассников, студентов, с которого берут пример, заслуживает на особое внимание. Поэтому подарок на Международный женский день должен быть символичным, а также полезным. 8 Марта - отличный повод уделить внимание своему любимому педагогу.

"Телеграф" подготовил список самых лучших подарков на 8 Марта, которые точно пригодятся преподавателю:

цветы в корзинке;

ароматические свечки;

букет из конфеток, а сделать его можно самостоятельно или приобрести готовый вариант;

органайзер для записей в красивой обложке, а также можно заказать его именной;

настольные часы с электронным табло или классическим;

сладкий букет;

корзинка с мылом ручной работы;

сумка для удобного хранения и транспортировки ноутбука;

подставка-органайзер для гаджета с отделами для хранения разной мелочи;

именной ланч-бокс;

фотоколлаж со всеми учениками;

электронная книга;

магнитная доска, где можно оставлять для себя разные пометки;

небольшой термос для чая или кофе в удобном чехольчике.

И, конечно же, не стоить забывать о красивом цветочном букете, который станет идеальным дополнением к вашему подарку.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли украинцы отдыхать в Международный женский день 8 марта.