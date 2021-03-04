Что можно подарить на 8 марта коллегам женщинам: идеи

Для того, чтобы привнести свежие нотки позитива в рабочий процесс, в преддверии женского праздника 8 Марта мужчинам-коллегам нужно потратиться, ведь праздник женственности и весны сближают сотрудников в любом офисе, любой сферы деятельности.

Осталось понять, что можно приобрести в магазине полезного, и, таким образом, порадовать женщину-коллегу в этот особый день и при этом никого не обидеть.

"Телеграф" поможет подобрать практичный подарок женщинам на работе 8 Марта, даже если она ваш начальник:

Удобная стильная подставка под мобильный или планшет.

Специальная грифельная доска для деловых или домашних записей.

Креативный блокнот в качестве планнера.

Красивая именная кружка.

Оригинальная флешка-брелок.

Удобная и необходимая термокружка.

USB-вентилятор всегда необходим в душном офисе.

Различные игрушки-антистресс.

Различные аксессуары для офиса.

Шуточные презенты - медали, кубки и т.д.

Красивый ланч-бокс с термо-функцией.

Мастер-классы на оригинальные мероприятия.

Ну, и конечно же, не забываем про роскошный букет цветов, которые подарят женщинам отличное настроение. В любом случае, соблюдайте субординацию и выбирайте небанальный презент.

Ранее "Телеграф" писал, как сделать красивую открытку с 8 Марта своими руками.