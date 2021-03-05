"Будет ли продолжаться советская и постсоветская традиция?": в Институте нацпамяти высказались о праздновании 8 марта

В Украине снова заговорили об актуальности празднования Международного женского дня - 8 марта. В Украине эта дата считается государственным праздником и будет выходным.

Советский Союз з не имел никакого отношения к появлению Международного женского дня. Эта традиция берет свои корни из США и инициативе местных феминисток и социалисток. Поэтому это не коммунистический и не советский праздник, хотя позже он вошел в своеобразный "канон праздников советского человека". Об этом говорится статье, опубликованной на сайте Украинского института национальной памяти.

По мнению автора материала, нет особой необходимости в дискуссии. стоит ли оставлять 8 марта выходным днем. Важнее делать акцент на том, какими смыслами будет наполнена эта дата.

"Будет ли продолжаться советская и постсоветская традиция "праздника весны и красоты"? Будет ли это возможность поразмышлять, какие фундаментальные права получили женщины в мире за эти более 112 лет, как в США впервые был провозглашен Национальный женский день", - размышляет автор.

Таким образом, в Институте национальной памяти предлагают в этот день осмыслить, какие права женщины уже смогли получить, а за что им еще предстоит бороться.

Напомним, директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предлагает вернуть празднику первоначальное значение.