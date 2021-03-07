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Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта

Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта
Обновлено 21:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет в ряд областей снег. 

Об этом сообщила в Фейсбук синоптик Наталья Диденко. 

"С севера в Украину приближается холодный атмосферный фронт - снег уже пересек нашу границу и подсыпает в северных районах Сумщины", - написала она. 

Синоптик добавила, что этот холодный фронт на протяжении понедельника будет продвигаться вглубь страны, в связи с чем периодические снегопады будут наблюдаться в большинстве регионов Украины. 

Помимо того, никуда не денется и холодный порывистый ветер, а потому Диденко советует одеваться потеплее. 

Напомним, в Одессе 7 марта, группа мужчин-членов клуба моржей креативно поздравила женщин с наступающим Международным женским днем, раздевшись почти догола на городском пляже.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 823

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Погода, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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