Снег уже пересек границу: синоптик дала прогноз на праздник 8 Марта

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт, который принесет в ряд областей снег.

Об этом сообщила в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

"С севера в Украину приближается холодный атмосферный фронт - снег уже пересек нашу границу и подсыпает в северных районах Сумщины", - написала она.

Синоптик добавила, что этот холодный фронт на протяжении понедельника будет продвигаться вглубь страны, в связи с чем периодические снегопады будут наблюдаться в большинстве регионов Украины.

Помимо того, никуда не денется и холодный порывистый ветер, а потому Диденко советует одеваться потеплее.

Напомним, в Одессе 7 марта, группа мужчин-членов клуба моржей креативно поздравила женщин с наступающим Международным женским днем, раздевшись почти догола на городском пляже.