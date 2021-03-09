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Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты

Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты
00:29 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Во вторник, 9 марта, православная церковь чтит память Иоанна Крестителя и отмечается Обретение Иоанна Предтечи.

Пророк Иоанн Предтеча известен как креститель Иисуса Христа. Вел аскетический образ жизни и проповедовал еврейскому народу. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Отрубленную голову царица тайно закопала на Елеонской горе, а через много лет на том же месте была построена церковь.

В настоящее время так и неизвестно, где находится отрубленная голова Иоанна Крестителя.

В народном календаре Обретение принято было связывать с поведением птиц. Считалось, что "на Обретенье местная птица гнездо обретает (завивает): птичье потенье - гнезд обретенье" и что "пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками".

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Народные приметы 9 марта

  • Какая погода на Обретенье - таким будет и весь апрель.

  • Снег на Обретение говорит и о том, что Пасха будет холодной.

  • Если птицы на Обретенье прилетели, значит, год будет богатым на урожай.

  • Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне - надо ждать холодного лета.

  • Синица весело щебечет - к потеплению.

  • Увидеть в этот день жаворонка или аиста - на счастье.

Что запрещено делать 9 марта

  • Нежелательно начинать новые дела.

  • Нельзя стричь волосы и ногти.

  • Заняться стиркой нужно в другой день.

  • Нельзя заниматься рукоделием.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой погоды ждать в первые два месяца весны.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Праздник, Традиции, Приметы, Запреты.
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