Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты

Во вторник, 9 марта, православная церковь чтит память Иоанна Крестителя и отмечается Обретение Иоанна Предтечи.

Пророк Иоанн Предтеча известен как креститель Иисуса Христа. Вел аскетический образ жизни и проповедовал еврейскому народу. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Отрубленную голову царица тайно закопала на Елеонской горе, а через много лет на том же месте была построена церковь.

В настоящее время так и неизвестно, где находится отрубленная голова Иоанна Крестителя.

В народном календаре Обретение принято было связывать с поведением птиц. Считалось, что "на Обретенье местная птица гнездо обретает (завивает): птичье потенье - гнезд обретенье" и что "пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками".

Народные приметы 9 марта

Какая погода на Обретенье - таким будет и весь апрель.

Снег на Обретение говорит и о том, что Пасха будет холодной.

Если птицы на Обретенье прилетели, значит, год будет богатым на урожай.

Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне - надо ждать холодного лета.

Синица весело щебечет - к потеплению.

Увидеть в этот день жаворонка или аиста - на счастье.

Что запрещено делать 9 марта

Нежелательно начинать новые дела.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Заняться стиркой нужно в другой день.

Нельзя заниматься рукоделием.

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