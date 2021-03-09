Какой праздник 9 марта: народные приметы и запреты

Во вторник, 9 марта, православная церковь чтит память Иоанна Крестителя и отмечается Обретение Иоанна Предтечи.
Пророк Иоанн Предтеча известен как креститель Иисуса Христа. Вел аскетический образ жизни и проповедовал еврейскому народу. Был обезглавлен по желанию иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи. Отрубленную голову царица тайно закопала на Елеонской горе, а через много лет на том же месте была построена церковь.
В настоящее время так и неизвестно, где находится отрубленная голова Иоанна Крестителя.
В народном календаре Обретение принято было связывать с поведением птиц. Считалось, что "на Обретенье местная птица гнездо обретает (завивает): птичье потенье - гнезд обретенье" и что "пора сорокам в лес убираться, а тетеревам выступать с запевками".
Народные приметы 9 марта
Какая погода на Обретенье - таким будет и весь апрель.
Снег на Обретение говорит и о том, что Пасха будет холодной.
Если птицы на Обретенье прилетели, значит, год будет богатым на урожай.
Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне - надо ждать холодного лета.
Синица весело щебечет - к потеплению.
Увидеть в этот день жаворонка или аиста - на счастье.
Что запрещено делать 9 марта
Нежелательно начинать новые дела.
Нельзя стричь волосы и ногти.
Заняться стиркой нужно в другой день.
Нельзя заниматься рукоделием.
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