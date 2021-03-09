"Хочет оставить этот кошмар позади": потерпевший в стрельбе с участием Пашинского принял важное решение

Марина Паринова, адвокат Вячеслава Химикуса, в которого стрелял экс-заместитель главы фракции "Народный фронт" в Верховной Раде Сергей Пашинский, заявила, что ее подзащитный принял решение отозвать свой гражданский иск в деле по обвинению бывшего временно исполняющего обязанности главы администрации президента.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Потерпевшему заплачена компенсация, он сообщил суду, что простил Сергея Пашинского и хочет оставить этот кошмар позади. Это его позиция и я никак не могу на это повлиять", - написала адвокат.

По ее словам, несмотря на отзыв иска, дальнейшее рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Пашинского продолжится. Но, учитывая решение Химикуса, в этом рассмотрении он принимать участие не будет.

Как известно, 31 декабря 2016 года в лесу возле одного из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между нардепом от "Народного фронта" Сергеем Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом. В ходе конфликта Пашинский выстрелил Химикусу в ногу из пистолета. Химикус ударил Пашинского бутылкой по голове.

Как сообщал "Телеграф", ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу Вячеслава Химикуса на неэффективное расследование в деле с Пашинским.